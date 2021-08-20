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TIMETURK / DÜNYA / Taliban'ın ilerleyişi konusunda ABD bir ay önce uyarılmış

Taliban'ın ilerleyişi konusunda ABD bir ay önce uyarılmış

ABD’nin Kabil Büyükelçiliğinde görevli diplomatların, bir ay önce Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ı ABD’nin ülkeden çekilmesinin hemen ardından Kabil’in Taliban’ın eline geçebileceği konusunda uyardıkları ortaya çıktı.

1 Saat Önce
2021-08-20 05:58:54
Taliban'ın ilerleyişi konusunda ABD bir ay önce uyarılmış

ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinde görevli diplomatların, bir ay önce Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ı ABD'nin ülkeden çekilmesinin hemen ardından Kabil'in Taliban'ın eline geçebileceği konusunda uyardıkları ortaya çıktı.

Wall Street Journal'ın bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre, diplomatların yönetimin kararlarına karşı yapıcı eleştirilerini yöneltmek üzere kullandıkları kriptolu bir kanaldan gönderilen notada, Taliban'ın hızlı ilerleyişi ve Afgan güvenlik güçlerinin çöküşü karşısında bakanlık uyarıldı ve krizi yöneterek tahliyeleri hızlandırmak için önerilerde bulunuldu.

13 Temmuz tarihli notada ayrıca Taliban'ın eylemlerinin daha sert bir dille tarif edilmesi gerektiği belirtildi.​​​​​​​

Söz konusu nota, ABD medyasında, yönetimin Taliban karşısında Afgan güvenlik güçlerinin yetersizliğinin farkında olduğunun en açık delili olarak yorumlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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