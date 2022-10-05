Taliban'ın İçişleri Bakanlığı'nda patlama!

Afganistan'da Taliban, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki bir camide, yetkililer ve ziyaretçiler namaz kılarken patlama medyana geldiğini açıkladı. Ölü ya da yaralı olup olmadığına dair henüz bilgi yok.