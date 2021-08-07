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''Taliban'ın 'gölge valisi' öldürüldü''

Afgan hükümet güçleri, Nimruz eyaletinde Taliban'ın ‘gölge valisi’ olarak bilinen Abid Mevlevi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

6 Saat Önce
2021-08-07 10:43:54
''Taliban'ın 'gölge valisi' öldürüldü''

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Afgan Ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Nimruz eyaletinde Taliban'ın ‘gölge valisi' olarak bilinen Abid Mevlevi'nin yok edildiği ileri sürüldü.

Afgan Ordusu 215. Kolordusunun Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre, Mevlevi, Afgan Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyon sırasında 275 teröristle birlikte hayatını kaybetti.

Diğer yandan Taliban Sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi, Sputnik'e demecinde bu bilgiyi yalanladı.

Dün Afgan hükümet güçlerinin İran sınırındaki çatışmalarda ilk kez bir vilayet merkezinin kontrolünü, Taliban'a karşı kaybettiği, İran sınırındaki Nimruz'un merkezi olan Zaranc kentinin Taliban kontrolüne geçtiği öğrenilmişti.

Nimruz Milletvekili Gul Ahmet Nurzad, Taliban'ın Zaranc'daki tüm kamu binalarını kontrol ettiğini, vilayet merkezinin yanı sıra Nimruz Havalimanı'nın da Taliban'ın kontrolüne geçtiğini, yüzlerce ailenin İran'a geçmek için sınıra doğru ilerlediğini açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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