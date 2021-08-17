Taliban'ın ele geçiremediği tek şehirde direniş kararı

Başkent Kabil'in kuzeyindeki Pencşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti durumunda. Bu arada Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, Pancşir'de oluşturulan direniş grubunun başında bulunduğunu açıklayıp, halka 'Taliban'a karşı savaşma' çağrısı yaptı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'i kontrolüne alan Taliban, ülkedeki 407 ilçeden 15'ine henüz hakim olamadı. Tacik nüfus ağırlıklı Pencşir, Taliban hakimiyetine girmeyen tek vilayet durumunda.

Kabil'e girerek başkentte hakimiyet kuran Taliban, çoğu Kabil'in kuzeyinde olmak üzere, 15 ilçede yerel direnişlerle karşı karşıya.

Taliban, ülkedeki 34 vilayet merkezinin 33'ünü kontrolüne alırken başkent Kabil'in kuzeyindeki Pencşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti durumunda.

Pencşir'in vilayet merkezi Bazarak ile Şotul, Henc, Dere, Ruha, Paryan, Anaba ve Abşar ilçelerinde büyük çoğunluğu Taciklerden oluşan yaklaşık 150 bin kişi yaşıyor.

Kabil'in kuzeyindeki Parvan vilayet merkezinde hakimiyet sağlayan Taliban, burada Salang, Cebel Sarac ve Surhi Parsa ilçelerinde henüz kontrol kuramadı.

Yine Kabil'in kuzeydoğusundaki Kapisa vilayetine bağlı Aval Kuhistan ve Duvum Kuhistan ile başkentin güneybatısındaki Maydan Wardak vilayetine bağlı Aval Behsud da Taliban'ın yönetimi altına girmeyen ilçeler olarak kaldı.

Başkent Kabil'de ise İstalif ilçesi henüz Taliban'ın yönetiminde değil.

Söz konusu yerleşimlerde büyük ölçüde halkın oluşturduğu silahlı gruplar pozisyonlarını korurken, Taliban'ın da saldırıdan kaçındığı gözleniyor.

AHMED ŞAH MESUD'UN OĞLUNDAN TALİBAN'A DİRENİŞ ÇAĞRISI

Bu arada geçmişte Sovyet ve Taliban işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, Pancşir'de oluşturulan direniş grubunun başında bulunduğunu açıklayıp, halka "Taliban'a karşı savaşma" çağrısı yaptı.

Fransız Express dergisinde bir mektup yayımlayan Mesud, babası kumandan Mesud'un da memleketi olan Penşir'e geçtiğini açıkladı ve tüm direnişçilere bu bölgede toplanma çağrısı yaptı.

Ahmet Mesud, Express dergisinde "16 Ağustos çağrısı: Tüm özgürlük dostlarına" başlığıyla yayınlanan mektubunda, "Biz Penşir'de tek başımıza ayaktayız. Asla boyun eğmeyeceğiz. Afganistan'da tiranlık zafer kazandı; kölelik, öfke ve kargaşa ülkeye yerleşiyor" dedi.

Ahmet Mesud, mektubunda, "Afgan halkı, mücahitler, dünyanın her yerindeki özgürlük dostları! Afganistan'da tiranlık zafer kazandı. Kabil inliyor, ülkemiz zincire vuruldu. Ama her şey bitmedi. Köleliği reddeden tüm özgür Afganlar'ı, ülkemizin ızdırap içindeki son özgür kalesi olan Penşir'de bana katılmaya çağırıyorum" dedi. Mesud çağrısında şu ifadelere yer verdi:

"Ulusal kahraman ve kumandan Mesud'dan, babamdan, Afganlar'ın özgürlüğü için verdiği mücadeleyi miras aldım. Bu kavga artık benim, dönüşü yok. Silah arkadaşlarım ve ben, ölmekte olan ülkemizin son özgür bölgesi olan kalemiz Penşir'de, köleliği reddeden tüm bölgelerden ve kabilelerden Afganlar, sizleri, bize katılmaya davet ediyorum."

BATI ÜLKELERİNE DE ÇAĞRI YAPTI

Fransa, Avrupa ve Amerika'ya da kendilerine destek verme çağrısı yapan Mesud, Afganistan'ın içinde bulunduğu durumu 1940'ların Avrupa'sına benzeterek, "Penşir dışında tam bir fiyasko hakim. Bu savaşı kendi hatalarından dolayı kaybeden mağluplar arasında, Taleban ile işbirliği ruhu yayılmaya başlıyor. Afgan halkı, Kabil'de savaşmadı, gerçekten bir savaşı bile kaybetmedik. Savaşçılarımız, yaşlı ve genç mücahitler, Penşir'de yeniden silahlandılar. Bize manevi ya da doğrudan destek yoluyla katılın" dedi.

Taliban, Kabil'i almak için ilk kez 1995'te kenti kuşatmış, dönemin Savunma Bakanı Ahmed Şah Mesud liderliğindeki geçici hükümet, saldırıyı püskürtmüştü.

Bu arada sosyal medyada Ahmed Mesud'un helikopterle Penşir'e gidiş görüntüleri yayımlandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.