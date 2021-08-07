Taliban ilk kez bir vilayet merkezini ele geçirdi

Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban, ülkenin batısındaki Nimruz vilayetinin yönetim merkezi Zaranc'ı ele geçirdi. Taliban yıllar sonra ilk kez ülkede bir vilayet yönetim merkezini kontrolü altına aldı.

Afganistan'ın batısındaki İran sınırındaki Nimruz vilayetinin merkezi Taliban kontrolüne geçti. Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ülkede şu ana kadar ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.

Nimruz Vali Yardımcısı Ruhgul Hayirzad, basına yaptığı açıklamada, militanların Nimruz vilayetinin merkezi Zaranc şehrine saldırı düzenlediğini söyledi.

Öte yandan Nimruz Milletvekili Gul Ahmet Nurzad da Taliban'ın Zaranc şehrindeki tüm kamu binalarını kontrol ettiğini kaydetti.

Vilayet merkezinin çatışma yaşanmadan Taliban'a teslim edildiğini ifade eden Nurzad, emniyet yetkililerinin umursamazlığı yüzünden Zaranc'ın Taliban'ın eline geçtiğini kaydetti.

Nurzad, vilayet merkezinin yanı sıra Nimruz Havalimanı'nın da Taliban'ın kontrolüne geçtiğini belirterek vilayet merkezinin Taliban kontrolüne geçmesiyle yüzlerce ailenin İran'a geçmek için sınıra doğru ilerlediğini sözlerine ekledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise Nimruz vilayetinin tamamen kontrollerine geçtiği iddia edildi. Öte yandan 2016'da ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkzi kısa süreliğine Taliban kontrolüne geçmişti.

Taliban vilayet merkezlerini

ele geçirmeye yöneldi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.



Taliban, hazirandan ayından itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.

Güneyde Helmand, kuzeyde Cüzcan ve batıda Herat vilayet merkezleri de Taliban'ın şiddetli saldırıları altında. Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80'den fazlasını kontrol ettiğini iddia ediyor.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün eski yardımcısı ve Hükümet Medya Merkezi Başkanı Devahan Minepal, dün Taliban'ın silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD'nin askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.

BM'ye göre Taliban saldırıları ve çatışmalarda son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybederken Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu mayıs ayı başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

ABD'den Taliban'a çağrı

Bu arada Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Taliban'ın artan saldırılarından derin endişe duyduklarını ve örgütün askeri eylemler yerine barış görüşmelerine odaklanması gerektiğini belirtti.

Psaki, Taliban'ın artan saldırılarından derin endişe duyduklarını, Afganistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün eski yardımcısı ve Hükümet Medya Merkezi Başkanı Devahan Minepal'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Taliban'ı "barış görüşmelerini en az silahlı eylemleri kadar" ciddiye almaya çağıran Beyaz Saray Sözcüsü, bu tür saldırıların barış görüşmelerine ciddi zarar verdiğini dile getirdi.

Psaki, "Eğer Taliban uluslararası meşruiyet arıyorsa bu tür eylemler aradıkları meşruiyeti getirmeyecektir. Bu yolda devam etmeleri gerekmiyor. Askeri eylemlerine ayırdıkları enerjiyi barış sürecine ayırabilirler ki biz böyle yapmaları için şiddetle çağrıda bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.