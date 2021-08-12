DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Memur-Sen: Hükümetin zam teklifi beklentimizi karşılamıyor
Rusya'da günlük en yüksek koronavirüs ölümü
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021-2022 Süper Lig maçları başladı mı?
Bulgaristan'da hükümet krizi
Taliban ilk kez bir kolordu komutanlığını ele geçirdi
Maduro, Barcelona’ya ateş püskürdü: Messi’ye çirkin bir tekme attılar
Tahran’dan Bağdat’a: Muhalifleri Kürdistan bölgesinden çıkar
Sabah kalkınca bel ağrısı neden olur? Bel ağrısı için hangi doktora gidilir?
Yunan adası açıklarında İngiltere bandıralı yat battı
Delta varyantında dikkat çeken detay
Süper Lig heyecanı başlıyor: İlk haftanın hakemleri belli oldu
Kazakistan ve Pakistan arasında askeri iş birliği görüşmesi
İran'dan ''Afganistan'' kararı: Başkonsolosluk Kabil'e taşındı
Ekonomist Selçuk Geçer'den dolar tahmini
İsrail’de yeni hükümet Netanyahu mirasını sürdürecek

TIMETURK / DÜNYA / Taliban ilk kez bir kolordu komutanlığını ele geçirdi

Taliban ilk kez bir kolordu komutanlığını ele geçirdi

Afganistan'da Taliban, ilk kez bir kolordu komutanlığını ele geçirdi.

29 Dakika Önce
2021-08-12 13:05:54
Taliban ilk kez bir kolordu komutanlığını ele geçirdi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Kunduz İl Şura Vekili Emruddin Veli, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan 217 Pamir Kolordu Komutanlığının Taliban'ın kontrolüne geçtiğini söyledi.

Taliban'ın kolordu komutanlığındaki tüm silah ve mühimmatları ele geçirdiğini kaydeden Veli, ayrıca Kunduz Havalimanı'nın de Taliban'ın kontrolüne geçtiğini belirtti.

Veli, havalimanında arıza nedeniyle park halinde bulunan bazı helikopterlerin de Taliban'ın eline geçtiğini aktardı.

Öte yandan yine ülkenin kuzeyindeki hükümet güçlerinin son savunma bölgesi olan Cüzcan vilayeti havalimanının da Taliban'ın eline geçtiği bildirildi.

Yetkililer, Cüzcan Havalimanı'nın Taliban'ın eline geçmesiyle bazı güvenlik güçlerinin Mezar-ı Şerif kentine gittiğini ve bazılarının da Taliban'a teslim olduğunu açıkladı.

Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan kenti 7 Ağustos'ta ve Kunduz vilayetinin merkezi de 9 Ağustos'ta Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş