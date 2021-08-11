Taliban ilerleyişini sürdürüyor: Ele geçirilen vilayet sayısı 9’a yükseldi

Afgan hükümet güçlerinin son 6 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı batıdaki Feyzabad kentiyle 9'a yükseldi.

Afganistan'ın kuzeydoğusunda, Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırında bulunan Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri Taliban kontrolüne geçti.

Badahşan İl Şura Vekili Hüccetullah Hıradmand, basına yaptığı açıklamada, militanların, yaklaşık 2 hafta önce vilayet merkezi Feyzabad kentine yönelik saldırı başlattığını söyledi.

Saldırının üç kez geri püskürtüldüğünü ifade eden Hıradmand, güvenlik güçlerinin dün gece saatlerinde vilayet merkezinden çekildiğini belirtti.

Hıradmand, Taliban'ın kent merkezini tamamen kontrolü altına aldığını kaydetti.

Öte yandan dün de ülkenin kuzeyindeki Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri Taliban'ın eline geçmişti.

CUMHURBAŞKANI GANİ, SİYASİ LİDERLE KUZEYDE

Afganistan'ın kuzeyinde vilayet merkezlerinin peş peşe Taliban kontrolüne geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani, siyasi liderler Mareşal Raşid Dostum, Muhammed Muhakkik, Cuma Han Hamdard ile kuzeydeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentine gitti.

Belh Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gani'nin, siyasi lider ve Belh yerel yetkilileriyle güvenlik toplantısı yaptığı bildirildi.

Açıklamada, kuzeydeki güvenlik sorunlarının ele alındığı kaydedildi.

Öte yandan Raşid Dostum'un basın sorumlusu Habiburahman Kuyaş, toplantıda, Taliban kontrolüne geçen kuzey ve kuzeydoğu vilayetlerinde kapsamlı operasyon yapılmasının planlandığını ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.