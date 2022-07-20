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Taliban hükümetinden Facebook açıklaması

Facebook, Afganistan'daki hükümet televizyon kanalı ve haber ajansı hesaplarını kapattı

2 Saat Önce
2022-07-20 18:27:14
Taliban hükümetinden Facebook açıklaması

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, Afganistan'da Taliban hükümetinin televizyon kanalı (RTA) ve haber ajansı Bakhtar'ın hesaplarını kapattı.

Taliban hükümeti Haber Ajansı (Bakhtar), Facebook'un, Bakhtar'ın resmi hesabını kapattığı açıkladı.

Bakhtar'ın, Facebook'un tüm kurallarına uygun yayın yaptığı kaydedilen açıklamada, amaçlarının net ve kapsayıcı bilgileri okurlarına ulaştırmak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Facebook'un aldığı bu kararın Afganları basın özgürlüğü hakkından mahrum bırakmak olduğu bildirildi.

Öte yandan Afganistan hükümet televizyon kanalı Başkanı Ahmadullah Vasik, Facebook tarafından nedensiz şekilde RTA televizyon kanalına ait Farsça ve Peştuca hesaplarının kapatıldığını ve bu kararın basın özgürlüğü yasasına aykırı olduğunu söyledi.

RTA'nın Afgan halkının sesi olduğunu vurgulayan Vasik, Facebook idaresinin kapattığı hesapları yeniden açmasını istediklerini belirtti. AA

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