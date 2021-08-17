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TIMETURK / DÜNYA / Taliban hükümet yetkilileri için genel af ilan etti

Taliban hükümet yetkilileri için genel af ilan etti

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından, devrilen hükümetin yetkilileri için genel af ilan edildi.

2 Saat Önce
2021-08-17 10:42:03
Taliban hükümet yetkilileri için genel af ilan etti

Taliban, ülkede yönetimi ele geçirmesinin ardından tüm hükümet yetkilileri için genel af ilan etti.

Örgüt ayrıca, insanları 'işlerine geri dönmeye' çağırdı. Yapılan açıklamada, "Rutin hayatınıza güven içerisinde başlamasınız" ifadeleri kullanıldı.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken; Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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