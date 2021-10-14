DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?
Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçe 6 aylık karantinaya alındı

TIMETURK / DÜNYA / Taliban heyeti Türkiye’de

Taliban heyeti Türkiye’de

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin başkanlık ettiği heyet, Katar’ın başkenti Doha’dan kalkan bir uçakla Ankara'ya geldi.

6 Saat Önce
2021-10-14 11:50:02
Taliban heyeti Türkiye’de

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 14.20'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanının VIP bölümünden çıkan Muttaki ve heyet, daha sonra kendilerini bekleyen araca bindi.

Muttaki, dışarıda bekleyen basın mensuplarına el sallayarak selam verdi. Muttaki ve heyet Ankara'da temaslarda bulunacak.

Muttaki, Doha'da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.

Taliban Dışişleri Sözcüsü Abdül Kahar Balki ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada heyetin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye gittiğini, üst düzey Türk yetkililerle ortak çıkarlar üzerine görüşeceklerini söyledi.

Balki görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret, insani yardımlar, göç ve hava taşımacılığı alanında bazı kararlar almak için müzakereler yapılacağını aktardı.

Bu, bir Taliban heyetinin bir NATO ülkesine yaptığı ilk ziyaret olacak.

Taliban Afganistan'ı ele geçirdikten sonra pek çok ülkenin aksine Türkiye, Kabil'deki büyükelçiliğini kapatmamış ve örgütle çeşitli temaslarda bulunmaya devam etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş