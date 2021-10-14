Taliban heyeti Türkiye’de

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin başkanlık ettiği heyet, Katar’ın başkenti Doha’dan kalkan bir uçakla Ankara'ya geldi.

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 14.20'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanının VIP bölümünden çıkan Muttaki ve heyet, daha sonra kendilerini bekleyen araca bindi.

Muttaki, dışarıda bekleyen basın mensuplarına el sallayarak selam verdi. Muttaki ve heyet Ankara'da temaslarda bulunacak.

Muttaki, Doha'da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.

Taliban Dışişleri Sözcüsü Abdül Kahar Balki ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada heyetin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye gittiğini, üst düzey Türk yetkililerle ortak çıkarlar üzerine görüşeceklerini söyledi.

Balki görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret, insani yardımlar, göç ve hava taşımacılığı alanında bazı kararlar almak için müzakereler yapılacağını aktardı.

Bu, bir Taliban heyetinin bir NATO ülkesine yaptığı ilk ziyaret olacak.

Taliban Afganistan'ı ele geçirdikten sonra pek çok ülkenin aksine Türkiye, Kabil'deki büyükelçiliğini kapatmamış ve örgütle çeşitli temaslarda bulunmaya devam etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.