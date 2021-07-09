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TIMETURK / DÜNYA / Taliban heyeti Moskova’da

Taliban heyeti Moskova’da

Moskova’daki Taliban heyeti, “Kabil’deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha’daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız.” açıklamasında bulundu.

55 Dakika Önce
2021-07-09 13:59:04
Taliban heyeti Moskova’da

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Moskova'daki Taliban heyeti, “Kabil'deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha'daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız.” açıklamasında bulundu.

Taliban heyeti, "Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz. Washington'a, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik." ifadesini kullandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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