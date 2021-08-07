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TIMETURK / DÜNYA / Taliban genel af ilan etti

Taliban genel af ilan etti

'Afganistan İslam Emirliği' imzasıyla Taliban tarafından yayınlanan son açıklamada, başta Nimruz ve Cevzcan vilayetleri olmak üzere, hükümet çalışanları ve güvenli güçlerini kapsayan bir genel af ilan edildiği duyuruldu.

3 Saat Önce
2021-08-07 13:22:58
Taliban genel af ilan etti

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Afganistan'da 2 vilayeti kontrol altına alan Taliban güçleri, genel af ilan edildiğini duyurdu.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Afganistan'ın Nimruz ve Cevzcan vilayetlerinin merkezi Taliban tarafından kontrol altına alınmış durumda.

Taliban, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD ve Kabil hükümetinin sivillere yönelik ihlallerine misilleme olarak kent merkezlerine yönelik harekete geçeceklerini vurgulamıştı.

Bu açıklama sonrası, Taliban'ın vilayet merkezlerine yönelik ilerleyişe geçtiği rapor ediliyor. Bu kapsamda Hilmend, Kandahar, Zabul, Ferah, Herat, Badgis, Faryab, Kunduz, Tahar, Badahşan, Baglan, Samangan, Saripul gibi birçok ilde de şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

"Afganistan İslam Emirliği" imzasıyla Taliban tarafından yayınlanan son açıklamada, başta Nimruz ve Cevzcan vilayetleri olmak üzere, hükümet çalışanları ve güvenli güçlerini kapsayan bir genel af ilan edildiği duyuruldu.

Af ilanıyla birlikte kimsenin yaşadığı yeri terk etmesine gerek olmadığının ifade edildiği açıklamada, Taliban savaşçılarının ihlallerine karşı halkın şikayette bulunabileceği iletişim numaraları da verildi.

Kaynak: Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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