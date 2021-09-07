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TIMETURK / DÜNYA / Taliban 'geçici hükümetini' açıkladı

Taliban 'geçici hükümetini' açıkladı

Afganistan'da Taliban, dün ülkede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından Molla Muhammed Hasan başkanlığında 'geçici hükümetin' kurulduğunu açıkladı.

1 Saat Önce
2021-09-07 18:49:31
Taliban 'geçici hükümetini' açıkladı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında "geçici hükümette" yer alacak isimleri duyurdu.

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Mücahid, "Başbakan vekili" görevine Hasan'ın getirildiğini belirtirken yardımcılığı için Molla Abdulgani Birader ve Abdusselam Hanefi'yi görevlendirdiklerini söyledi.

Taliban hükümetinde öne çıkan isimler şunlar oldu:

"İçişleri Bakanlığı vekilliği"- Siraceddin Hakani

"Dışişleri Bakanlığı vekilliği" - Emirhan Muttaki

"Savunma Bakanlığı vekilliği" - Muhammed Yakub Mücahid

Taliban, dün, Pencşir vilayetinde Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmet Mesud güçleriyle çatışmaların sona erdiğini, bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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