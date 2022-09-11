Taliban, fazladan aldığı paraları iade edecek

Afganistan’da Taliban Hükümeti’nin yaptığı duyuruda, 'Ey vatandaş senden fazla para almışız, fazla aldığımızı iade ediyoruz' denildi

Geçmiş yıllarda yaşanan savaşlar ve yolsuzluklar nedeniyle en yoksul ülkeler arasında yer alan Afganistan'da ilginç gelişmelere şahit olunuyor.

HACILARIN ARTAN PARALARI İADE EDİLECEK

Afganistan İslam Emirliği Hac ve Vakıflar Bakanlığı, hac döneminde her hacıdan 4130 dolar aldıklarını ancak harcamaların 3614 dolar tutması nedeniyle arta kalan 516 doların Afgan hacılara iade edileceğini açıkladı.

Kaynak: DoğruHaber