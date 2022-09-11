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Taliban, fazladan aldığı paraları iade edecek

Afganistan’da Taliban Hükümeti’nin yaptığı duyuruda, 'Ey vatandaş senden fazla para almışız, fazla aldığımızı iade ediyoruz' denildi

3 Gün Önce
2022-09-11 12:31:34
Taliban, fazladan aldığı paraları iade edecek

Geçmiş yıllarda yaşanan savaşlar ve yolsuzluklar nedeniyle en yoksul ülkeler arasında yer alan Afganistan'da ilginç gelişmelere şahit olunuyor.

HACILARIN ARTAN PARALARI İADE EDİLECEK

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Afganistan İslam Emirliği Hac ve Vakıflar Bakanlığı, hac döneminde her hacıdan 4130 dolar aldıklarını ancak harcamaların 3614 dolar tutması nedeniyle arta kalan 516 doların Afgan hacılara iade edileceğini açıkladı.

Kaynak: DoğruHaber

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YORUMLAR (1)

Yakup

Artık Taliban'ı Amerikan filmlerinden, yalancı habercilerden değil de direk kendisinden duyduğumuz için bu kadar cahilce attığımız iftiralara üzülüyoruz.

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