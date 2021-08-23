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Taliban: Eşref Gani'yi affediyoruz, isterse ülkeye dönebilir

Taliban, ülkeden ayrılan eski devlet başkanı Eşref Gani'yi ve iki yetkiliyi daha affettiklerini belirtti.

28 Dakika Önce
2021-08-23 12:22:26
Taliban: Eşref Gani'yi affediyoruz, isterse ülkeye dönebilir

Üst düzey Taliban yetkilisi Halil el-Rahman Hakkani, Pakistan Geo TV'ye verdiği demeçte, ülkeden kaçan eski Devlet Başkanı Eşref Gani ve Başkan Yardımcısı Amrullah Salih'e af teklif ederek, isterlerse ülkeye dönmelerine izin verileceklerini söyledi.

Hakkani, "Eşref Gani, Amrullah Salih ve Hamdullah Mohib'i ((Afgan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı) affediyoruz. Bize karşı savaşan bir generalden, sıradan bir kişiye kadar herkesi affediyoruz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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