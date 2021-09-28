Taliban'dan 'yeni anayasa' açıklaması

Taliban'ın kurduğu 'Afganistan İslam Emirliği' hükümeti, ülkede yeni anayasa sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

El Cezire'nin haberine göre, yeni anayasa tartışmalarına dair açıklama yapan Adalet Bakanı Mevlevi Abdulhakim Şer'i (Hakkani), yeni bir anayasa sıfırdan hazırlanana kadar geçici bir anayasa ile yola devam edeceklerini söyledi.

Mevlevi Abdulhakim, yeni bir anayasa yazılana kadar geçici olarak, Kral Zahir Şah dönemindeki (1933-1973) anayasanın kullanılacağını belirtti.

Abdulhakim, bu anayasadaki İslam şeriatına karşı hükümlerin ise tatbik edilmeyeceğini ve kaldırılacağını kaydetti.

Ülkenin son 50 yılını etki altına alan savaştan önceki son hükümdar, 1933 ile 1973 yılları arasında ülkeyi yöneten Zahir Şah'tı. 1964 yılında yapılan bu anayasa ile Afganistan 1973'e dek yönetilmişti. Bu anayasanın yapılmasında en büyük rolü, dönemin Başbakanı Muhammed Musa Şefik oynamıştı. Yerel dini eğitim de gören Şefik, Kabil Arap Dini Yüksek Okulu'ndan mezun olmuş, bunun ardından Mısır'daki El Ezher Üniversitesi'nde ve ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde iki ayrı yüksek lisans eğitimini tamamlamıştı.

Adalet Bakanı: Mevlevi Abdulhakim Şer'i (Hakkani) kimdir?

1967 yılında Kandahar'da dünyaya gelen isim, Diyobend medreselerinde eğitim gördü. Eğitimini ileri derecelere taşıyan Hakkani, hadis alanında uzmanlaşarak "Şeyhu'l Hadis" ünvanını aldı.

Taliban kadrolarında önde gelen dini liderler arasında olan Hakkani birçok öğrenci yetiştirdi. Hareketin dini altyapısında ciddi etkinlik gösterdi.

Taliban mahkemelerinde liderlik eden Hakkani, Genel Mahkeme Kadılığı ve Adalet Bakanlığı görevlerini yürüttü. Halen Taliban içerisinde en üst düzey İslami yetkililerden biri arasında yer alıyor.

Taliban'ın fetva kurulu olan Daru'l İfta'da da yöneticilik yapan ve fıkıh konusunda uzman olan Hakkani, İslam'da adalet ve İslam fıkhı konusunda, kitaplar yazdı.

Hakkani'nin yazdığı kitaplardan birinin adı da "Zadu'l Muhtac fi Tahkik el Minhac".

Ayrıca İslam'da fıkıh, adalet ve yargı sisteminin tarihi ile ilgili yayınlanmış eserleri de bulunuyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.