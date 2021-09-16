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Taliban'dan yalanlama: Hakkani grubu ile kavgalı değiliz
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Taliban'dan yalanlama: Hakkani grubu ile kavgalı değiliz

Afganistan Başbakan Yardımcısı olan Molla Abdulgani Baradar, Taliban içinde rakip gruplar arasında kavga çıktığı iddiasını yalanladı.

3 Saat Önce
2021-09-16 13:53:29
Taliban'dan yalanlama: Hakkani grubu ile kavgalı değiliz

Afganistan Başbakan Yardımcısı olan Molla Abdulgani Baradar, Taliban içinde rakip gruplar arasında kavga çıktığı iddiasını yalanladı.

İddiaların odağındaki isimlerden olan Baradar, bu video öncesi birkaç gün ortalarda görünmemişti. Sosyal medyada öldüğüne dair spekülasyonlar da yapıldı.

Taliban'ın kurucularından olan Baradar ile güçlü Hakkani milis grubu yöneticileri arasında sert söz dalaşı yaşandığı iddia ediliyordu.

Sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Abdulgani Baradar, sessizliğinin sebebini de Kabil dışında, internete uzak bir yerde bulunması ile açıkladı.

Video, Taliban'ın Doha'da bulunan siyasi ofisi tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Görüntülerde Baradar, kendisi ile röportaj yapan bir devlet televizyonu sunucusu ile birlikte görülüyor.

Abdulgani Baradar, "Allah'a şükür, çok iyi ilişkilerimiz var ve birbirimize saygımız var. Bizim ilişkimiz aile ilişkisinden bile öte" diyor.

Baradar, 2020 yılında ABD Başkan Donald Trump ile telefon konuşması yaparak, bir ABD Başkanı ile direkt temas kuran ilk Taliban lideri olmuştu.

Bu görüşme öncesi, ABD'nin çekilme takviminin belirlendiği Doha görüşmelerinde anlaşmayı Taliban adına imzalayan isim de Baradar'dı.

BBC Peştuca'ya konuşan bir Taliban kaynağı ise, grubun kurucularından Baradar ile Hakkani milis grubu içinde önde gelen isimlerden olan mültecilerden sorumlu bakan Halil ür-Rahman Hakkani arasında sert söz dalaşı yaşandığını, her ikisinin de o sırada yanlarında bulunan destekçileri arasında da kavga çıktığını söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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