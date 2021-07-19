DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Çift kol nakli yapılan hastayla ilgili yeni gelişme
Buğday fiyatları neden yüksek?
MSB: 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterleriyle etkisiz hale getirildi
Antalyaspor'dan İsmail Köybaşı hamlesi
'Haşlanmış kurbağa sendromu'
Konyaspor transfer haberleri | Konyaspor kiminle anlaştı, kimi transfer etti?
Yasaklar bitti, nikah rekoru kırıldı
Mevlüt Çavuşoğlu: 172 bin vatandaşımız dün Bulgaristan’a giriş yaptı
Kırıkkale'de 8 kişi mantardan zehirlendi
Şirketlerden enflasyon uyarıları
Tüketici güveninde düşüş
'Bilim adamlarının açıklamasından sonra o gün bugündür, içimde bir kurt vardı'
İyi Günde Kötü Günde izle | İyi Günde Kötü Günde dizisi bitti mi?
Bir dediği öbürünü tutmuyor
Türkiye Finans, Türkiye’nin en etik şirketleri arasına girdi

TIMETURK / DÜNYA / Taliban'dan yalanlama: Ateşkes teklifinde bulunmadık

Taliban'dan yalanlama: Ateşkes teklifinde bulunmadık

Taliban, Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelerde Kabil hükümetine bir ateşkes teklifinde bulunmadıklarını belirtti.

3 Saat Önce
2021-07-19 08:17:27
Taliban'dan yalanlama: Ateşkes teklifinde bulunmadık

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'ya konuşan Taliban siyasi ofisinden bir sözcü, "Doha'daki görüşmelerde 3 aylık bir ateşkes teklifi sunmadık" dedi.

Sözcü, Afgan hükümeti ile görüşmelerin gelecekte de devam edeceğini ve bu toplantıların "iki tarafın görüşlerini yaklaştırmak için iyi fırsatlar" olduğunu ifade etti.

Afgan hükümeti ve Taliban görüşmelerden sonra yaptıkları ortak açıklamalarda üst düzey yetkililer anlaşmaya varana kadar görüşmeye devam edeceklerini ve Afganistan'ın her yerinde insanları insani yardım alması için çalışacaklarını ifade etti.

ABD ordu istihbaratı, Kabil'in ABD ordusu çekildikten 6 ila 12 ay sonra düşebileceğini öngörmüştü. Son haftalarda hızlı şekilde birçok bölgeyi kontrol altına alan Taliban, ülkenin yüzde 85'inin kontrolünde olduğunu iddia ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH