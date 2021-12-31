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TIMETURK / DÜNYA / Taliban’dan ''vitrin mankeni'' emri

Taliban’dan ''vitrin mankeni'' emri

Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, mağazalardaki vitrin mankenlerinde kafaların olmaması için talimatı verdi.

2 Saat Önce
2021-12-31 13:38:46
Taliban’dan ''vitrin mankeni'' emri

Afganistan'da ABD ve müttefiklerinin askerlerini çektiği süreçte 15 Ağustos'ta iktidarı yeniden ele geçiren Taliban, yeni kurallar açıklamaya devam ediyor.

Yakın zamanda kadınların tek başına uzun mesafede seyahat etmesini yasaklayan Taliban, son olarak da mağazalardaki vitrin mankenlerinde baş kısmının olmamasına karar verdi.

Ahlakı Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı ile Herat vilayetindeki yerel Taliban yönetimi tarafından açıklanan kararda, vitrin mankenlerinin kafasının İslam'a aykırı olduğu belirtildi.

Herat'taki bakanlık yetkilisi Aziz Rahman, vitrin mankenlerini “heykel” olarak niteleyerek bu mankenlerin putlaştırılabileceğini savundu. Rahman, vitrin mankenlerinin kafalarının çıkarılması talimatı verdi ve emre uyulmazsa ağır cezalar verileceği uyarısında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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