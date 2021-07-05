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Taliban’dan ülkede kalacak yabancı askerlere tehdit gibi uyarı

Taliban BBC'ye yaptığı açıklamada, Eylül'den sonra ülkede kalacak tüm yabancı askerlerin işgal gücü muamelesi göreceği uyarısında bulundu.

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05.07.2021 13:45:10
Taliban’dan ülkede kalacak yabancı askerlere tehdit gibi uyarı

Taliban Sözcüsü Suheyl Shaheen "Tüm yabancı güçler, üstleniciler, danışmanlar, eğitmenler, ülkeden çekilmeli çünkü bir ihlal olan işgalin parçasıydılar. Tepki göstereceğiz ama bu tepki, lider kadromuzun kararları temelinde gösterilecek" dedi.

Çekilmenin tamamlanması için öngörülen 11 Eylül tarihine iki aydan biraz daha uzun bir süre kaldı.

Ancak çoğu ABD'li bin kadar askerin büyükelçilikleri ve Kabil Havaalanı'nı korunması için ülkede kalması öngörülüyor. Ankara ve Washington arasında da Kabil Havaalanı'nı Türk askerlerinin koruması için görüşmeler devam ediyor.

Taliban Sözcüsü Shaheen, diplomatların sivil toplum kuruluşlarının ve diğer yabancı sivillerin hedef alınmayacağını ve korumaya ihtiyaç duymadıklarını belirtti.

Shaheen "Tüm yabancı askeri güçlere karşıyız, diplomatlara, STK'lara ve çalışanlara değil. STK'lar ve ve büyükelçilikler çalışıyor. Bu halkımızın ihtiyaç duyduğu bir şey. Onlara karşı herhangi bir tehdit oluşturmayacağız" dedi.

Bu arada, Afgan Hükümeti Sözcüsü Razwan Murad BBC'ye yaptığı açıklamada, hükümetin görüşmelere ve ateşkese hazır olduğunu ve şimdi Taliban barışa bağlılığını kanıtlaması gerektiğini söyledi.

Shaheen, Taliban'ın son dönemde artan şiddette sorumlu olmadığını savundu ve birçok bölgenin Afgan hükümeti askerlerinin savaşmayı reddetmesinin ardından, görüşmeler yoluyla ellerine geçtiğini savundu.
Taliban ile çatışmaların ardından kaçan 1000'den fazla Afgan askerinin, sabahın erken saatlerinde komşu Tacikistan'a kaçtıkları duyuruldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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