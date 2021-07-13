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TIMETURK / DÜNYA / Taliban'dan Türkiye'ye 'işgalci sayarız' uyarısı

Taliban'dan Türkiye'ye 'işgalci sayarız' uyarısı

Afganistan'da güç kazanan Taliban, Türkiye'nin de diğer yabancı güçler gibi ülkeden çekilmesini talep ederek aksi takdirde işgalci muamelesi göreceğini açıkladı. Taliban Ankara'yı sözünde durmamakla suçladı.

2 Saat Önce
2021-07-13 12:16:30
Taliban'dan Türkiye'ye 'işgalci sayarız' uyarısı

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NATO birliklerinin çekilme sürecinde Afganistan'daki gücünü artıran Taliban, Türkiye'yi Afganistan'da kalmama konusunda uyardı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, Türkiye'nin de kabul ettiği Doha Anlaşması uyarınca tüm yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi gerektiğine vurgu yaparak Türk yönetiminin "ABD ile anlaşmalı bir şekilde ve ABD'nin emriyle" ülkede asker bulundurma ve "işgali genişletme" kararı aldığını, bu kararı en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

Mücahit, "Hangi ülkeye ait ve hangi bahane altında olursa olsun yurdumuzda yabancı güçlerin bulunmasını işgal olarak görmekteyiz ve işgalcilere son 20 yıllık cihata dayanak oluşturan 2001 yılında yayınlanan fetva uyarınca muamele edilecektir" dedi.

"Afganistan İslam Emirliği" ve Afgan halkının Türkiye'nin Müslüman halkıyla tarihi, kültürel ve dinsel bağları bulunduğuna işaret edilen açıklamada "işgal"in bu bağları ve ikili ilişkileri zedeleyeceği, Türk yetkililere karşı husumete neden olacağı uyarısı yapıldı.

Taliban, 1996-2001 dönemindeki iktidarı sırasında ülkenin resmi adını Afganistan İslam Emirliği olarak ilan etmişti.

Taliban, Türk yetkilileri kararından geri dönmeye çağırdı

Türk yetkililerle bir süredir çeşitli görüşmeler yürüttüklerini ve kendilerine onayları olmadan bu tür tek taraflı bir karar alınmayacağı güvencesi verildiğini belirten Taliban, "Verdikleri mevcut karar, kendi akitlerinin ihlalidir" suçlamasında bulundu.

Açıklamada Türkiye'nin kararının Afganistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal edeceğini ve ulusal çıkarlarına ters düşeceğini belirten Taliban, Türk yetkilileri kararından geri dönmeye çağırdı.

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Yapılan açıklamada ayrıca, "Türk yetkililer kararlarından dönmez ve ülkemizi işgal etmeyi sürdürürse İslam Emirliği ve Afgan halkı 20 yıllık işgale karşı durdukları gibi dini, vicdani ve yurttaşlık ödevi olarak onların da karşılarında duracaktır ve doğacak tüm sonuçların sorumluluğu, başkalarının işlerine müdahale eden ve bu tür düşüncesiz kararlar alanların omuzunda olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin, NATO birliklerinin çekilmesi sonrasında Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini üstlenme önerisinin ardından Ankara-Washington hattında bir süredir görüşmeler yürütülüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Diyarbakır ziyareti sırasında bir soru üzerine ABD ve NATO ile yürütülen görüşmeler sonucu Afganistan ile ilgili kararların alındığını belirtmiş, "Türkiye'nin Hamid Karzai'deki görev alanı ne olacak, buradan neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz, bunların kararlarını aldık. NATO müzakerelerinde de Sayın Biden'la şahsım, gerek bire bir görüşmemizde, gerekse heyetler arası görüşmelerde bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle Afganistan'daki bu adımı atmış olacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: DW Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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