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TIMETURK / DÜNYA / Taliban’dan tahliye açıklaması: 31 Ağustos'ta tamamlanmasını istiyoruz

Taliban’dan tahliye açıklaması: 31 Ağustos'ta tamamlanmasını istiyoruz

Afganistan'dan tahliyeler sürerken, Taliban tüm tahliyelerin 31 Ağustos'ta bitmesini istediklerini belirtti.

41 Dakika Önce
2021-08-24 16:58:39
Taliban’dan tahliye açıklaması: 31 Ağustos'ta tamamlanmasını istiyoruz

Reuters'e konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid şu mesajları verdi:

Medya yeniden çalışmaya başladı ve medya özgürlükleri her geçen gün daha iyiye gidiyor.

Kadınların işe dönebilmesi için bir prosedür oluşturmaya çağırıyoruz.

Kabil Havaalanı'nda bekleşen kalabalık eve gidebilir, onların güvenliğini garanti ediyoruz.

(Taliban'ın henüz giremediği ve direnişin örgütlendiği Pençşir vilayetindeki durum) Diyalogla çözülmesini istiyoruz.

Yabancı büyükelçiliklerin kapanmasını veya çalışmayı durdurmasını istemiyoruz, onlara güvenlik garantisi verdik.

ABD'ye Afganları vatanlarını terk etmeye teşvik etmemeye çağırıyoruz.

Misilleme için hedef alınacaklar listesi oluşturmadık, geçmişte olan her şeyi unuttuk.

Tahliye mühletinin uzatılmasını kabul etmedik. Yabancı güçlerin tüm tahliyeleri 31 Ağustos'ta tamamlamasını istiyoruz.

(The Washington Post gazetesinin CIA Direktörü William J. Burns'ün pazartesi günü Kabil'de Taliban'ın fiili lideri Abdülgani Birader'le gizlice görüştüğü haberi) Molla Birader'in CIA Başkanı'yla görüşüp görüşmediğine dair bilgim yok.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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