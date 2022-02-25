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TIMETURK / DÜNYA / Taliban'dan Rusya ve Ukrayna'ya çağrı: Krizi barışçıl yollarla çözün

Taliban'dan Rusya ve Ukrayna'ya çağrı: Krizi barışçıl yollarla çözün

Taliban, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi konusunda tarafsız olduklarını belirterek iki ülkeyi, aralarındaki sorunları diyalog ve barışçıl yollarla çözmeye çağırdı.

1 Saat Önce
2022-02-25 11:27:33
Taliban'dan Rusya ve Ukrayna'ya çağrı: Krizi barışçıl yollarla çözün

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Kahhar Belhi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban yönetiminin Ukrayna'daki gelişmeleri yakından izlediği ve sivil kayıpların artmasındna endişe duyduğunu ifade etti.

Belhi, her iki tarafın da geri adım atması gerektiğini vurgulayarak "Tüm tarafların, şiddeti yoğunlaştırabilecek pozisyonlar almaktan vazgeçmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Taliban yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi konusunda tarafsız dış politika izlediğini belirten Belhi, Rusya ve Ukrayna'ya, aralarındaki "krizleri diyalog ve barışçıl yollarla çözme" çağrısı yaptı.

Belhi ayrıca, her iki tarafın da Ukrayna'da yaşayan Afgan öğrenci ve göçmenlerin güvenliğini sağlamasını istedi. .

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