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Taliban'dan Pencşir’e operasyon; 7 ölü, 2 yaralı

TIMETURK / DÜNYA / Taliban'dan Pencşir’e operasyon; 7 ölü, 2 yaralı

Taliban'dan Pencşir’e operasyon; 7 ölü, 2 yaralı

Afganistan'ın Pencşir vilayetinde Taliban ile Tacik kökenli Ahmed Mesud'un önderlik ettiği yerel güçler arasında halen uzlaşma sağlanamazken, geniş çaplı çatışma yaşanması ihtimali artıyor.

2 Saat Önce
2021-09-01 15:40:14
Taliban'dan Pencşir’e operasyon; 7 ölü, 2 yaralı

Pencşir vilayetinde Taliban hakimiyetine direnen yerel güçlerin sözcüsü Fehim Deşti, sosyal medya paylaşımında bölgeyi kuşatmaya alan Taliban ile muhalifler arasında çatışma çıktığını duyurdu.

Deşti, çatışmalarda 7 Taliban üyesinin öldürüldüğünü, bazı Taliban üyelerinin de yaralandığını, kendilerinden de 2 savaşçının yaralandığını ifade etti.

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Afgan sosyal medyasında Taliban'a yakın hesaplarda yapılan paylaşımlarda, Taliban'ın Pencşir çevresine takviye güçler sevk ettiği ve askeri bir helikopterin bunlara eşlik ettiği görüldü.

Taliban'ın önde gelen yöneticilerinden Emirhan Muttaki, sosyal medyada paylaştığı ses kaydında, Pencşir'de barışın sağlanması için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını duyurdu.

Muttaki, Afganistan'daki "büyük değişim"e Pençşir halkının da dahil olmasını istedikleri belirterek, "Sorunların müzakere yoluyla çözülmesini istiyoruz. Pencşir'in önde gelen liderleriyle bazı görüşmeler yaptık. Fakat şu ana kadar maalesef netice alamadık." dedi.

Pencşir, Taliban'ın Afganistan'da hakim olamadığı tek vilayet durumunda.

Penchir'e operasyonu zorlaştıran etkenler

Başkent Kabil'in yaklaşık 50 kilometre yakınındaki Pençşir vilayeti, ABD'nin 2001'deki işgali öncesinde ilçe statüsündeydi. Yaklaşık 170 bin nüfuslu bölgenin büyük bölümü Taciklerden oluşuyor.

Sovyetler Birliği'nin 1980'lerdeki işgaline karşı Ahmet Şah Mesut liderliğinde etkili bir direniş gösteren Pencşir'e, 1990'ların sonunda ülke geneline yayılan Taliban güçleri de giremedi. Ancak söz konusu dönemde Taliban güçleri çok sayıda cepheye yayılmış durumdaydı.

Vadiler silsilesinden meydana gelen ve toplamda 120 kilometre uzunluğa sahip bölge, binlerce metrelik sarp dağlarla çevrili olması nedeniyle içindekilere doğal koruma sağlıyor. Vadiye giriş-çıkışların birer geçitten sağlanması askeri operasyonları oldukça zorlaştırıyor.

Kabil'in 2001'de Taliban'dan alınmasında da rol oynayan Pencşirliler, genellikle bölge içinden bir yöneticiyle idare edildikleri için kendilerine fiili bir özerklik atfediyor.

Bölgedeki silahlı ve siyasi yapılanmaya, El Kaide militanları tarafından öldürülen Ahmet Şah Mesut'un oğlu Ahmed Mesud liderlik ediyor. Afganistan Ulusal Direniş Cephesi adlı yapı, Rusya ve diğer ülkelerin Taliban'ı ikna etmesi ve kendilerine yardımda bulunması için girişimler yaptı ancak sonuç alamadı.

Vilayetin, 7 ilçesi 500'den fazla köyüne büyük ölçüde Tacik güçler hakimken bazı yerler Taliban'la zaman zaman şiddetlenen çatışmalarda el değiştiriyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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