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TIMETURK / DÜNYA / Taliban'dan Pakistan'a kınama

Taliban'dan Pakistan'a kınama

Afganistan'daki Taliban geçici hükümeti, Pakistan güçlerinin dün ülkenin Host ve Kunar vilayetlerine düzenlediği saldırıları kınadı.

2 Saat Önce
2022-04-17 15:28:11
Taliban'dan Pakistan'a kınama

Geçici hükümetin sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada, Pakistan'ın, Host ve Kunar vilayetlerinde göçmenlere yönelik "acımasızca" saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Pakistan'dan, bu gibi konularda Afganistan'ın sabrını sınamamasını ve benzer hataları tekrarlamamasını istediklerini ifade eden Mücahid, aksi takdirde kötü sonuçların olabileceğini söyledi.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın düzenlediği saldırıların uluslararası ilkelere aykırı olduğunu kaydetti.

Bu saldırıların, Afganistan'ın ulusal egemenliğinin ihlali olduğunu vurgulayan Karzai, saldırıları insanlığa karşı suç olarak niteledi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonundan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan birliklerinin Host ve Kunar vilayetlerine havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sonucu meydana gelen sivil kayıplarla ilgili derin endişe duyulduğu ve bu konuda araştırma yapılacağı bildirdi.

- Host ve Kunar'a saldırılar

Taliban geçici hükümetinin Host Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Mustagfer Gurbuz, dün basına yaptığı açıklamada, Pakistan hava kuvvetlerinin Host'un Spire ilçesindeki 4 köye hava saldırısı düzenlediğini söylemişti.

Kunar Valiliği Sözcüsü Kari Nacibullah Hanif de Pakistan sınır askerlerinin Kunar'ın Şaltan ilçesindeki Gerney köyüne havan saldırısı düzenlediğini kaydetmişti.

Bu saldırılarda en az 15 sivilin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Kabil Büyükelçisini Bakanlığa çağırarak saldırılarla ilgili izahat istemişti. .

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