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TIMETURK / DÜNYA / Taliban'dan Özbeklerin yoğun yaşadığı Meymene'de gövde gösterisi

Taliban'dan Özbeklerin yoğun yaşadığı Meymene'de gövde gösterisi

Taliban güçleri, Afganistan'ın kuzeyinde Özbek nüfusun yoğun yaşadığı Faryab vilayetinin merkez ilçesi Meymene'de gövde gösterisi düzenledi.

2 Saat Önce
2022-01-17 14:53:18
Taliban'dan Özbeklerin yoğun yaşadığı Meymene'de gövde gösterisi

Taliban'ın Özbek asıllı komutanı Mahdum Alim Rabbani'nin örgüt yönetimi tarafından gözaltına alınmasının ardından Meymene'de protesto gösterileri düzenlenmişti.

Rabbani, 'adam kaçırma' iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Ancak Özbek protestocular, örgütün suçlamasını reddediyor.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, kentteki gerginlik, örgüt savaşçılarının çoğunluğunu oluşturan Peştunlar ile Özbek güçler arasında çatışma ile sonuçlanmış, teyit edilmese de iki etnik gruba mensup taraflardan can kayıpları yaşandığı bildirilmişti.

Göstericiler, Rabbani'nin acilen serbest bırakılmasını isterken, kentteki Peştun kökenli Taliban mensuplarının araçları ve silahları, Özbek Taliban mensupları tarafından ellerinden alınmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Savunma Bakanlığı yetkilisi Latifullah Hakimi, "Komşu illerden yüzlerce kuvvet gönderdik ve durum şu anda kontrol altında." diye konuştu.

Taliban güçlerince pazar günü düzenlenen gösteride, çok sayıda beyaz kıyafetli ve askeri kamuflajlı kişi kent merkezinde yürüdü.

Başlarına kelime-i tevhit yazılı bandajlar takan Taliban güçleri ağır silahlar taşıdı.

Muhalifler, Taliban'ın bu adımını halka gözdağı vermek olarak değerlendirdi.

Taliban, irili ufaklı çok sayıda farklı fraksiyonun birleşmesinden meydana geliyor.

Çoğunluğunu Peştun etnik gruba mensup savaşçıların oluşturduğu örgüt içerisinde Tacik, Özbek ve Türkmenlerden oluşan az sayıda diğer etnik gruplara mensup savaşçılar da bulunuyor.

Batılı analistler, Taliban'ı oluşturan bu fraksiyonların orta vadede kendi arasında bölünme yaşayabileceğini belirtiyor.

ABD'nin Afganistan'ı işgali ile iktidarını kaybeden Taliban, 20 yıl aradan sonra, 15 Ağustos 2021'de başkent Kabil dahil ülkenin tamamını kontrolü altına almıştı.

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