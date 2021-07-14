DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Taliban'dan kaçan 347 Afgan Tacikistan'a sığındı
Tarkan: Flamingoların ölümü kader değil, bir katliam
Fransa'da aşı mecburiyeti karşıtı gösteri: 'Kahrolsun diktatörlük'
Güney Afrika'da Zulu Kralı halkını acilen şiddete son vermeye çağırdı
Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü!
ABD ordusu için çalışan Afganların tahliye edileceği tarih belli oldu
15 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı? 15 Temmuz 2021 Aile Sağlığı Merkezleri açık mı?
Hariri, 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı'na sundu
Borsa günü yükselişle tamamladı
TYB İstanbul'da 15 Temmuz Şiir Şöleni
İsrail hapishanesindeki 4 Filistinli açlık grevine başladı
Sağlık çalışanlarına hastane bahçesinde sürpriz!
MHP'den CHP'ye 'Türkgün' tepkisi
Nedim Şener CHP'li Özcan'a tazminat ödeyecek, Şener'den karara tepki
Galatasaray-PSV maçının bilet fiyatları belli oldu

TIMETURK / DÜNYA / Taliban'dan kaçan 347 Afgan Tacikistan'a sığındı

Taliban'dan kaçan 347 Afgan Tacikistan'a sığındı

Son iki günde Taliban tehlikesinden kaçan 347 Afgan vatandaşının sınırı geçerek Tacikistan'a sığındığı bildirildi.

6 Dakika Önce
2021-07-14 20:27:13
Taliban'dan kaçan 347 Afgan Tacikistan'a sığındı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesine bağlı Sınır Koruma Birlikleri Basın Ofisinden yapılan açıklamada, son iki günde Afganistan'da Taliban'dan kaçan Bedahşan vilayetindeki Andemin köyü sakinlerinden aralarında 77 kadın ve 177 çocuğun da bulunduğu Kırgız kökenli 347 Afganistan vatandaşının Tacikistan'ın Dağlık Bedahşan Özerk Eyaleti'ne bağlı Murğab ilçesine geçtiği kaydedildi.

Grubun sınırı geçtiği sırada iki bebeğin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, bebeklerin ölümü nedeni hakkında bilgi verilmedi.

Açıklamada, Tacik sınır muhafızlarının, Afgan vatandaşlarının sınırı geçerek ülke topraklarına girmesine izin verdiği kaydedilirken, bu kişilerin ülkenin Murğab ilçesindeki köylere yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kontrol sırasında Afgan vatandaşlarının yanında 3,5 kilo uyuşturucu maddenin tespit edildiği ve söz konusu uyuşturucuya el konulduğu vurgulandı.

Taliban'ın Afganistan'ın Tacikistan sınırı yakınındaki bazı bölgeleri ele geçirmesinin ardından iki ülke sınırında durum gerginleşti.

Taliban saldırılarından kaçan 1500'e yakın Afgan askeri Tacikistan'a sığınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH