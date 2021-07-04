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Taliban'dan kaçan 300’den fazla Afgan askeri Tacikistan’a sığındı

Taliban saldırısından kaçan 300’den fazla Afgan askerinin Afganistan sınırını geçerek Tacikistan topraklarına sığındığı bildirildi.

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04.07.2021 08:05:34
Taliban'dan kaçan 300’den fazla Afgan askeri Tacikistan’a sığındı

Taliban saldırısından kaçan 300'den fazla Afgan askerinin Afganistan sınırını geçerek Tacikistan topraklarına sığındığı bildirildi.

Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesine bağlı Sınır Koruma Birlikleri Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Taliban'ın Afganistan'ın Bedahşan vilayetindeki Ovez, Şahribuzurg ve Ziraki yerleşim alanlarına yaptığı saldırılardan dolayı sınır bölgesindeki durumun gergin olduğu kaydedildi.
Taliban'ın saldırılarından kaçan Afganistan hükümet güçleri mensubu 300'den fazla askerin dün Tacikistan topraklarına geçtiği belirtilen açıklamada, "İnsanilik ve iyi komşuluk ilkelerine uyan Tacik sınır muhafızları, Afgan askerlerin sınırı geçerek Tacikistan topraklarına girmesine izin verdi." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Tacikistan-Afganistan sınırındaki durumun Tacik sınır muhafızlarının tam kontrolü altında olduğu vurgulandı.
Geçen ay sonunda da Taliban'ın, Afganistan'ın Kunduz eyaletinde Tacik-Afgan sınırındaki Şirhan sınır kapısına yaptığı saldırıdan kaçan 134 Afgan askeri sınırı geçerek Tacikistan topraklarına sığınmıştı.
Afganistan'ın kuzeydoğusunda Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırında bulunan Bedahşan vilayeti konumu itibarıyla stratejik bir bölgede yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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