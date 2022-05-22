Taliban'dan flaş çağrı

Afganistan'daki Taliban geçici hükümeti, son 20 yıl içinde kendileriyle savaşan tüm siyasilerin affedildiğini ve ülkelerine dönmelerini istedi. Taliban sözcüsü Vasik, ülkeye dönen Afganların, tutuklanmayacağı ve kendilerini güvende hissetmedikleri takdirde koruma tahsis edileceğini söyledi.

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, kendisiyle savaşan siyasileri ülkeye geri dönmeye çağırdı.

Yurt dışındaki Afganların ülkelerine dönmesi için 16 Mart'ta kurulan "İletişim ve Geri Dönüş" komisyonu, başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısıyla çalışmasına başladı.

Taliban geçici hükümetinin Maden ve Petrol Bakanvekili, İletişim ve Geri Dönüş Komisyonu Başkanı Şahabuddin Dilaver, toplantıda yaptığı konuşmada, son 20 yıl içinde kendileriyle savaşan tüm siyasilerin affedildiğini ve ülkelerine dönmelerini istediklerini söyledi.

Afganistan'ın söz konusu Afganların da ülkesi olduğunu hatırlatan Dilever, ülkeye dönen siyasilere güven belgesi verileceğini ve güvenlikleri sağlanarak geçici konaklama imkanı sunulacağını belirtti.

Komisyonun Sözcüsü Ahmadullah Vasik de komisyonun önce yurt dışındaki tüm siyasilerin listesini oluşturarak hakkında bilgi toplayacağını daha sonra onlarla iletişime geçeceğini kaydetti.

Vasik, ülkeye dönen Afganların, tutuklanmayacağı ve işkence görmeyeceğini, kendilerini güvende hissetmedikleri takdirde koruma tahsis edileceğini vurguladı.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirmesiyle birçok kişi ülkeyi terk etmişti.

Taliban yönetimi ise defalarca yurt dışındakilerin rahatlıkla ülkelerine dönebileceği yönünde çağrı yapmıştı. .