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Taliban'dan Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Afganistan'da Taliban yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Afgan kadınlarının haklarını koruyor ve savunuyoruz' açıklaması yaptı.

50 Dakika Önce
2022-03-08 19:41:00
Taliban'dan Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Taliban yönetiminin tüm Afgan kadınlarının İslam fıkhının sağladığı haklarını korumaya kararlı olduğunu belirterek, "Dünya Kadınlar Günü Afgan kadınlarının meşru haklarını talep etmesi için büyük fırsattır. Allah'ın izniyle Afgan kadınlarımızın haklarını koruyor ve savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Mücahid'in paylaşımına yanıt veren bazı Twitter kullanıcıları ise kadınlara yönelik bu vaatlerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Taliban'ın Afganistan yönetimini devralmasının ardından binlerce kadın, kamu kurumlarındaki işlerini kaybetmişti, kız çocuklarının devlet okullarında 6'ıncı sınıftan sonra eğitim alması durdurulmuştu. AA .

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