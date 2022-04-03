DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Op.Dr. Cenk Melikoğlu: 'makyajın , problemli burnu saklamaz' dedi
Emel Sayın'dan yıllar sonra gelen itiraf
Arnavutluk’ta 'taşıtsız gün' uygulaması başladı
Orucu bozmayan durumlar nelerdir?
Kripto param var zekatımı nasıl ödemeliyim?
Türkiye, İsveç'teki hasta vatandaşına sahip çıktı
Zelenski Rusya'nın hedefini açıkladı
Kremlin duyurdu: Rusya'dan son dakika ruble kararı!
Farah Zeynep Abdullah Bergen filminden ne kadar kazandı? Farah Zeynep oynadığı Bergen'den kaç para kazandı?
Macaristan ve Sırbistan'da halk sandık başında
Kara Tahta reyting sonuçları nasıl?
Stalin Türk çıktı!
Oruçlu iken güsul abdesti almak veya banyo yapmak orucu bozar mı?
Sabah aç karna Limonlu su içmek zayıflatır mı? Limonlu suyun faydaları nedir?
'CHP benim baba ocağım, Millet İttifakı'na gidecek oyları bölmeyiz'

İSTANBUL

19:37:00

İftar vakti

BURSA

19:36

05:12
19:36
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:21

04:57
19:21
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:04

04:41
19:04
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:47

04:23
18:47
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:36

04:19
18:36
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:37:00

İftar vakti

ANKARA

19:21

04:57
SAHUR
19:21
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Taliban'dan alkol ve uyuşturucuya yasak! Afganistan'da artık haşhaş ekilmeyecek

Taliban'dan alkol ve uyuşturucuya yasak! Afganistan'da artık haşhaş ekilmeyecek

Afganistan'da haşhaş ekimi Taliban'ın emriyle tamamen yasaklandı.

2 Saat Önce
2022-04-03 12:39:37
Taliban'dan alkol ve uyuşturucuya yasak! Afganistan'da artık haşhaş ekilmeyecek

Taliban yönetimi, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin kararıyla ülke genelinde alkol, eroin, uyuşturucu hapları, esrar gibi sarhoş edici maddelerin kullanımı, ticareti ve her türlü uyuşturucu madde üreten fabrikaların yasaklandığını, bu kararı ihlal eden herkesin yargılanacağı ve cezalandırılacağını bildirdi.

Karara göre ülke genelinde haşhaş ekimi yapılmayacak.

Öte yandan Taliban öncesi Eşref Gani yönetiminde de alkol kullanımı resmi olarak yasak olsa da ülkenin her yerinde gizli olarak satışı yapılıyordu.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) raporuna göre, 2020'de dünyada haşhaştan elde edilen afyonun yüzde 85'inden fazlası Afganistan'da yapılıyor.

UNODC'nin Kasım 2021'de yayımladığı raporuna göre, önceki yıllardaki fiyat artışları, afyon üretimindeki düşüşten kaynaklanıyordu ancak 2021'de bir önceki yıla oranla afyon üretiminde yüzde 8 artış meydana geldi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş