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TIMETURK / DÜNYA / Taliban'dan 3 aylık ateşkes teklifi

Taliban'dan 3 aylık ateşkes teklifi

Afganistan hükümetinin Taliban'la müzakerelerden sorumlu yetkilisi, örgütün mahkumların serbest bırakılması için 3 aylık ateşkes önerdiğini açıkladı.

3 Saat Önce
2021-07-15 10:43:20
Taliban'dan 3 aylık ateşkes teklifi

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Afganistan hükümetinin Taliban'la müzakerelerden sorumlu yetkilisi, örgütün mahkumların serbest bırakılması için 3 aylık ateşkes önerdiğini açıkladı.

Afgan televizyon kanalı 1TV News, Taliban sözcüsü Nader Naderi'ye dayandırdığı haberinde, 7 bin mahkumun serbest bırakılması ve militan grubun BM kara listesinden çıkarılması durumunda Taliban'ın üç aylık bir ateşkes ilan edeceğini söyledi.

Nader Nadery ise, gazetecilere verdiği demeçte, "Bu büyük bir talep" dedi ve örgüt liderlerinin isimlerinin Birleşmiş Milletler kara listesinden çıkarılmasını istediğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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