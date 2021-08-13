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Taliban: 'Çinli işçilere saldıran Pakistan istihbaratıdır'
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Taliban: 'Çinli işçilere saldıran Pakistan istihbaratıdır'

Pakistan Talibanı, Pakistan'da Temmuz ayı ortasında Çinli işçilere taşıyan otobüse yönelik bombalı saldırıyı Pakistan istihbaratının yaptığını iddia etti.

2 Saat Önce
2021-08-13 21:51:20
Taliban: 'Çinli işçilere saldıran Pakistan istihbaratıdır'

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TTP, Pakistan'da Temmuz ayı ortasında Çinli işçilere taşıyan otobüse yönelik bombalı saldırıyı Pakistan istihbaratının yaptığını iddia etti.

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Pakistan Talibanı (TTP) tarafından yayınlanan açıklamada, 14 Temmuz'da Hayber Pahtunhva eyaletindeki Dasu barajı bölgesinde Çinli işçileri taşıyan otobüse yönelik saldırıdan grubun sorumlu olmadığı belirtildi.

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"Pakistan Çin'i bize karşı savaşa çekmek istiyor"

Sosyal medya üzerinden servis edilen açıklamada, "Pakistan'daki Çinlilere saldırmak gibi bir niyetimiz yok" ifadesine yer verilirken "Saldırı Pakistan'ın iyi düşünülmüş bir planıydı" denildi.

Kendilerinin yalnızca Pakistan'da faaliyet gösterdiğini belirten TTP, "Pakistan dünyaya Peştunları ve aşiretleri bir tehdit olarak göstererek para bulmaya çalışıyor" ifadesiyle Pakistan'ı suçladı.

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Pakistan'ın, ABD bölgeden çekildikten sonra kendisine savaşta yeni bir ortak bulmak istediği ifade edilen açıklamada, saldırının da bu doğrultuda Çin'i savaşta Pakistan'ın yanına çekmek amacıyla düzenlendiği öne sürüldü.

Açıklama, "Çin faili görmek istiyorsa kendi dostu Pakistan'a bakmalı" ifadeleriyle son buldu.

TTP'nin son dönemde Afganistan-Pakistan sınırında gücünü tekrar artırdığı, Pakistan'ın da buna karşılık olarak Çin'i savaşta yanına çekmek istediği ifade ediliyordu.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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