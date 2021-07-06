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Taliban Çin sınırına dayandı!

Afganistan'ın Çin sınırındaki Vahan bölgesi Taliban kontrolüne geçti

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Google News - Timeturk
06.07.2021 12:52:39
Taliban Çin sınırına dayandı!

Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Badahşan iline bağlı Vahan İlçesinde, Afganistan'ı Çin'e bağlayan ünlü "Vahan Koridoru" bulunuyor

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban'ın, ülkenin kuzeyinde, Çin sınırındaki Vahan'ı kontrol altına aldığı bildirildi.

Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Badahşan iline bağlı Vahan İlçesi, Afganistan'ı Çin'e bağlayan "Vahan Koridoru" ile meşhur bir bölge.

taliban-çin sınır

Son birkaç günlük süre içerisinde Badahşan'ın merkez şehri Feyzabad dışında ilin tamamına yakını Taliban kontrolüne girmişti.

Yerel kaynaklar, Vahan ilçesindeki hükümet güçleriyle Taliban arasında uzlaşı sağlandığını, ilçenin çatışmasız olarak Taliban'a teslim edildiğini ve hareketin kontrolüne girdiğini bildirdi.

Bölgeden yayınlanan videoda, birkaç kişiden oluşan Taliban heyetinin ilçe merkezine ulaştığı ve bölge halkı tarafından karşılandığı anlar yer alıyor.

Vahan'ın kontrol altına alınmasıyla Taliban, Afganistan'ın Çin kontrolündeki Doğu Türkistan ile olan sınırını ele geçirmiş oldu.

Yaklaşık 16 bin kişiye ev sahipliği yapan Vahan ilçesinde toplam 112 köy bulunuyor. İlçenin nüfusunun çoğunluğunu Pamiriler, Kırgızlar, Tacikler ve Vahiler oluşturuyor.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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