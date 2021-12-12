DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne getirecek?
Rusya: Batı, Ukrayna'ya militan gönderiyor
Vücudunuzu temizlemek için...
Soğan zarının öyle bir faydası var ki!
Uzman er, kadın polisi bıçakla ağır yaraladı
İş dünyasında istihbarata karşı koyma
Hindistan cevizi yağından saç maskesi nasıl hazırlanır?
Taliban, Çin'den kendilerini resmen tanımasını istedi
Beşiktaş- Yukatel Kayserispor maçının sonucu? Beşiktaş maçı kaç kaç bitti. Beşiktaş son dakika golü
Alanyaspor- Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?
Nihal Atsız’ın vasiyetine yazar Engin’den yorum: 'Irkçılık ne kötü şeymiş'
GetirYemek'ten aralık ayına özel kampanya; her 2 siparişte 1 sipariş hediye
Zerdeçal kullanarak diş macunu hazırlayın
Bursaspor'da Özcan Bizati dönemi resmen sona erdi!
Diyanet’ten cami tabelalarına ilişkin açıklama

TIMETURK / DÜNYA / Taliban, Çin'den kendilerini resmen tanımasını istedi

Taliban, Çin'den kendilerini resmen tanımasını istedi

Afganistan'da Taliban yönetimi, Çin'den resmi tanınma talep etti.

1 Saat Önce
2021-12-12 21:34:32
Taliban, Çin'den kendilerini resmen tanımasını istedi

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, Çin'in Kabil Büyükelçisi Vang Yu'nun da katıldığı başkent Kabil'de düzenlenen törende konuştu.

Mücahid, Çin'in Taliban hükümetini resmi olarak tanımasını istediklerini dile getirdi. Karşılıklı saygı temelinde Çin dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade eden Mücahid, Çin'in Afganistan için bölgedeki en önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi.

“Biz başkalarının işlerine karışmak istemiyoruz”

Mücahid, Taliban'ın, resmi hükümet olarak tanınması için gerekli şartları yerine getirdiğini ve diğer ülkelerin artık kendilerini resmi olarak tanıması gerektiğini belirtti. Mücahid, "Biz başkalarının işlerine karışmak istemiyoruz. Başkalarının da bizim iç işlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz." dedi. Çin'in Kabil Büyükelçisi Vang Yu da ülkesinin, Afganistan'daki siyasi ve insani durumu iyileştirmek için Taliban hükümetiyle birlikte çalışacağını kaydetti.

Çin: Afganistan'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakılsın

Yu, mevcut durumda Afganistan'ın gerçek bağımsızlığa kavuşması ve siyasi durumunu iyileştirmesi için uluslararası toplumun desteğine ihtiyacının olduğunu vurguladı. Yu, Çin'in ABD'ye, Afganistan'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakması için çağrıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Uluslararası toplum, Taliban hükümetinin resmi olarak tanınması için önce kapsamlı bir hükümetin kurulması, kadınların istihdamı ve kız çocuklarına eğitim imkanının sağlanmasını istiyor. Taliban yönetimi ise uluslararası toplumun bu isteklerini Afganistan'ın iç işlerine müdahale olarak görüyor.

Taliban'ın eylülde geçici hükümetini açıklamasının üzerinden yaklaşık 3,5 ay geçmesine rağmen henüz hiçbir ülke Taliban hükümetini resmen tanımadı. Taliban'ı 1996-2001 yılları arasında Afganistan'a hakim olduğu dönemde de sadece Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri resmen tanımıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR
Görüş Bildir Bizimle Paylaş