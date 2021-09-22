Taliban, Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi

Taliban, BM'ye mektup göndererek, Genel Kurul Görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi

Afganistan'da kontrolü ele geçiren ve sonrasında geçici bir hükümet görevlendiren Taliban örgütü, Birleşmiş Milletler'e (BM) niyet mektubu göndererek, Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu.

BM Sözcüsü Ferhan Hak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Mektup ayrıca Daimi Temsilcinin görevinin sona erdiğini ve artık Afganistan'ı temsil etmediğini belirtiyor. Yeni Daimi Temsilci olarak Muhammed Suheyl Şahin aday gösterildi" ifadelerini kullandı.

Sözcü, konuyla ilgili nihai kararın danışma kurulu tarafından verileceğini belirtti.

Ülkeler, BM büyükelçisi adaylarının ismini örgüte gönderdikten sonra, bu isimler BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi tarafından onaylanıyor.

Afganistan'ı BM'de şu an hala eski hükümetin BM Daimi Temsilcisi Ghulam Isaczai temsil ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.