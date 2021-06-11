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Taliban bir ilçeyi daha ele geçirdi

Taliban güçlerinin Afganistan'daki ilerleyişi hızlandı. Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesinin kontrolü de Taliban'ın eline geçti. Taliban, mayıs başından beri ülke genelinde 10 ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

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11.06.2021 14:16:03
Taliban bir ilçeyi daha ele geçirdi

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesinin kontrolü Taliban'ın eline geçti.

Tahar İl Şura Vekili Muhammed Yakub Nazari, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların birkaç gündür İşkemiş ilçesine saldırı başlattığını bildirdi.
Saldırı sonucu İşkemiş ilçe merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Nazari, ilçedeki güvenlik güçlerinin geri çekildiğini belirtti.
Nazari, saldırıda İşkemiş Kaymakamı Sayed Muktedir ile 11 güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise ilçe merkeziyle beraber tüm karakolların kontrolünü sağladıkları iddia edildi.
Öte yandan 7 Haziran'da ülkenin Gor ve Uruzgan vilayetlerinde 2 ilçenin kontrolü Taliban'a geçmişti.
Taliban güçleri, yabancı güçlerin ülkeden çekilmeye başlamasıyla ilçe merkezlerini ele geçirmek için saldırılarını artırdı.
Taliban, mayıs başından beri ülke genelinde 10 ilçenin kontrolünü ele geçirdi.
Son olarak ülkenin batısındaki Badgis vilayetinin Cavand ilçesinin kontrolü Taliban'ın eline geçmişti.
Taliban, eylemlerini daha önce ülkenin güneyindeki vilayetlerde yoğunlaştırırken son iki aydır kuzey, kuzeydoğu ve batı bölgelerine baskısı daha da arttı.
Mayıs ayından bu yana kuzeyde Faryab, Cüzcan, Belh, Bağlan, Samangan; kuzeydoğuda Badahşan ve Tahar; batıda Gor ve Badgis vilayetlerinde Taliban şiddetli saldırılara girişti.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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