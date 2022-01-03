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TIMETURK / DÜNYA / Taliban, baskınlarda ele geçirdiği alkolü kanala döktü

Taliban, baskınlarda ele geçirdiği alkolü kanala döktü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir operasyonda ele geçirilen 3 bin litre alkolün Taliban yönetimi tarafından kanala döküldüğü bildirildi.

2 Saat Önce
2022-01-03 13:48:09
Taliban, baskınlarda ele geçirdiği alkolü kanala döktü

Afganistan istihbarat servisi, operasyonlarda ele geçirdiği yaklaşık 3 bin litre alkolü başkent Kabil'de bir kanala döktü.

Taliban'ın istihbarat birimi (GDI) tarafından sosyal medyada paylaşılan bir videoda, istihbarat örgütü üyesi oldukları sanılan üniformalı kişilerin, getirdikleri fıçıları kanala döktükleri görülüyor.

GDI'den yapılan yazılı açıklamada, başkent Kabil'deki bir operasyonda ele geçirilen 3 bin alkolün 'yok edildiği' ve operasyonda 3 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

AFP'nin aktardığına göre videoda konuşan bir din adamı da "Müslümanlar alkol üretimi ve tedarikinden sakınmalı" dedi.
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Afganistan'da alkol tüketimi Batı destekli Taliban öncesi yönetimde de yasaktı ancak Taliban, ülke yönetimini ele geçirdikten sonra denetimi artırdı.
 
Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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