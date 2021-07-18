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Taliban ateşkes şartlarını sundu

TIMETURK / DÜNYA / Taliban ateşkes şartlarını sundu

Taliban ateşkes şartlarını sundu

Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile Kabil hükümeti temsilcileri arasındaki görüşmeler ikinci gününde devam ediyor.

2 Saat Önce
2021-07-18 22:34:19
Taliban ateşkes şartlarını sundu

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ABD'nin Taliban ile anlaşma imzalayıp Afganistan'ı terk etmeye başlamasının artından Taliban birçok ilçe merkezini ve sınır geçişini kontrol altına almıştı.

Taliban'ın hızlı ilerleyişi karşısında Kabil hükümeti tarafından belirlenen bir heyet Katar'ın başkenti Doha'ya hareket ederek, Afganlar arası görüşmeler olarak da bilinen müzakere masasına yeniden oturdu. Kabil yönetimine bağlı heyetin Taliban tarafından en öncelikli talebi ise ateşkes.

Müzakereleri takip eden kaynakların aktardığı bilgilere göre Taliban tarafı Kabil yönetiminin ateşkes teklifine karşı şartlarını kendilerine sundu.

Taliban'ın şartları arasında binlerce Taliban mahkumunun serbest bırakılması gibi maddelerin de yer aldığı ifade ediliyor.

Konuyla ilgili henüz resmi bir bilgi paylaşılmış değil.

"7 bin mahkum serbest kalmalı"

Edinilen bilgilere göre Taliban heyeti, geçici bir ateşkes sağlamak için en önemli şartlarının 7 bin mahkumun serbest bırakılması olduğunu belirtiyor.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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