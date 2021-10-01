DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Cumbre Vieja Yanardağı şimdiye kadar 80 milyon metreküp lav püskürttü
Samsun Yurt Savunma ihracatını yüzde 126 artırdı
Türkiye ile BM, Paraguay, KKTC ve Çad arasındaki anlaşmalara ilişkin kararlar yayımlandı
Hiç kırmızı soğan turşusu denediniz mi? Bayılacaksınız!
Saakaşvili gözaltına alındı
Taliban aracına bombalı saldırı
Diliniz sıcak içeceklere karşı hassaslaştıysa...
ANALİZ: Hayaller ve gerçekler arasında Avrupa ordusu
TL mevduatta vergi indirimi 2021 sonuna uzatıldı
Domatesin fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 arttı!
Giderek artan gerilim ortamında Cezayir-Fas ilişkilerini neler bekliyor?
Bakan Muş’tan ihracat, yatırım ve denetim açıklaması
Tatar: Kıbrıs'ta 1960'a dönmek mümkün değildir
Borsa günü düşüşle tamamladı
Reflü hastaları bu besinleri ağzına koymamalı!

TIMETURK / DÜNYA / Taliban aracına bombalı saldırı

Taliban aracına bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde Taliban güçlerine ait bir araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

1 Saat Önce
2021-10-01 19:10:53
Taliban aracına bombalı saldırı

Taliban Sözcüsünün Yardımcısı Bilal Kerimi, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın merkezi Çarikar şehrinde Taliban güçlerine ait bir araca yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırının ardından bölgede saldırının faillerine yönelik operasyon düzenlendiğini ifade eden Kerimi, operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi birkaç kişinin öldürüldüğünü ve bazılarının da sağ yakalandığını belirtti.

Kerimi, bombalı saldırı ve operasyon sırasında çıkan çatışmada Taliban mensuplarından da yaralananların olduğunu bildirdi.

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından terör örgütü DEAŞ saldırılarını artırdı.

DEAŞ'ın, Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da 18 ve 19 Eylül'de düzenlediği bombalı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Diğer taraftan Taliban yetkilileri, DEAŞ'ın Afganistan için büyük bir tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN