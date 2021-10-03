' Taliban, Afganistan sınırlarına intihar bombacıları yerleştirecek'

Afganistan'daki Taliban yönetimi, Çin ve Tacikistan sınırındaki Badakhshan eyaletine sınırlarını korumak için 'Mansur'un Ordusu' isimli özel bir 'intihar taburu' gönderdiğini duyurdu.

Afganistan'daki ABD destekli hükümeti kısı bir zamanda bozguna uğratarak yönetimi ele geçiren Taliban Hareketi, sınırlarını korumak için harekete geçti. Taliban yönetiminin dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı sınırlarına intihar bombacıları yerleştirme kararı aldığı ileri sürüldü.

Khaama Press'in haberine göre; Afgan yetkililer, "Taliban" hareketinin Afganistan sınırlarında, özellikle Çin ve Tacikistan ile komşu Badakhshan eyaletinde 500 kişiden oluşan özel bir "intihar taburu" konuşlandıracağını belirtti.

Eyalet vali yardımcısı Molla Nisar Ahmed Ahmedi, dün yerel basına yaptığı açıklamada, "Taliban, Afganistan sınırlarında, özellikle Badakhshan eyaletinde konuşlandırılacak özel bir intihar bombacısı taburu hazırladı." dedi.

Ahmedi, özel taburun "Mansur'un Ordusu" adını taşıdığını ve geçmişte ABD'nin varlığı altında eski Afgan hükümetinin güvenlik güçleri tarafından kontrol edilen bölgelerde intihar saldırıları düzenleyen aynı grup olduğunu açıkladı.

Vali yardımcısı Ahmedi, "Böyle bir tabur olmasaydı, Amerika'yı yenmek imkansız olurdu. Patlayıcı yelekler içindeki bu cesur adamlar Afganistan'daki Amerikan üslerini havaya uçuruyorlardı. Bunlar kelimenin tam anlamıyla korkusuz insanlar" dedi.

Ahmedi, "Taliban"ın geçen Ağustos ayında Afganistan'ın başkenti Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinden bir hafta önce özel operasyonlar için 500 intihar bombacısı tahsis ettiğini doğrulayarak, “askeri üslerdeki bombalama operasyonlarına ek olarak, aynı intihar taburu Pençşir (Panjshir)eyaletinin de kontrolüne yardımcı olacak” dedi.

Ahmedi, özel intihar taburunun tüm ekipman ve araçlarla donatıldığını, diğer "Taliban" savaşçılarından daha fazla ayrıcalığa sahip olduğuna dikkat çekti.

Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirdiği 15 Ağustos'tan bu yana komşu Tacikistan'la açık bir gerilim yaşıyor. Taliban yönetimine karşı çıkan birçok önde gelen isim Tacikistan'a kaçarken, Tacikistan hükümeti de özellikle de direniş liderlerinin toplandığı Penşir Vadisi'ndeki insan hakları ihlallerini eleştiriyor. Tacikistan, Afganistan nüfusunun dörtte birinden fazlasını oluşturan Taciklerin yeni hükümette temsil edilmesini de talep ediyor. Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ise BM Genel Kurulu konuşmasında Afganistan'ın yeniden bir uluslararası terör merkezi haline gelmesinden endişe duyduklarını belirtti; Taliban'dan da terör örgütü olarak söz etti.

Taliban ise bu açıklamalara "İçişlerimize karışılmasına izin vermeyeceğiz" yanıtını verdi. Tacikistan geçtiğimiz hafta sınır bölgelerinin yakınında askeri geçit törenleri de düzenlerken, Rusya'dan her iki tarafa da itidal çağrısı gelmişti.

Kaynak: Khaama Press + ajanslar

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