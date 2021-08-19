Taliban 'Afganistan İslam Emirliği'ni ilan etti

Afganistan'ın İngiltere'den bağımsızlığının yıldönümü olan 19 Ağustos Bağımsızlık Günü'nde Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid Twitter hesabından yaptığı açıklamada Afganistan İslam Emirliği'nin kuruluşunu ilan etti.

ABD destekli Afganistan hükümetini yenilgiyi uğratan Taliban, başkent Kabil'e girişinden 4 gün sonra 'Afganistan İslam Emirliği'ni ilan etti.

Afganistan'ın İngiltere'den bağımsızlığının yıldönümü olan 19 Ağustos Bağımsızlık Günü'nde Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid Twitter hesabından yaptığı açıklamada Afganistan İslam Emirliği'nin kuruluşunu ilan etti.

Taliban Afganistan'daki 1996-2001 yılları arasındaki iktidarı boyunca da ülkenin adını Afganistan İslam Emirliği olarak değiştirmişti.

Taliban'ın kurucularından Molla Abdülgani Baradar Salı günü Katar'ın Doha kentinden Afganistan'a dönmüştü.

Taliban'ın yönetim yapısı nasıl şekillenecek?

Öte yandan Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sonra bu ülkedeki yönetim yapısının nasıl şekilleneceği tartışılıyor.

Örgütün üst düzey bir üyesi Reuters'e verdiği demeçte, Afganistan'ın Taliban'ın devraldığı bir "iktidar konseyi" tarafından yönetilebileceğini ve Haybatullah Ahundzada'nın da genel yönetimden sorumlu olmaya devam edeceğini söyledi.

Örgütün karar alma mekanizmasına erişimi olan Waheedullah Haşimi, Taliban'ın Türkiye'de de eğitim almış Afgan silahlı kuvvetlerinden eski pilotlarına ve askerlerine kendilerine katılmaları için çağrıda bulunduğunu kaydetti.

Haşimi, Ahundzada'nın muhtemelen ülkenin cumhurbaşkanına benzeyen konsey başkanının üzerinde bir rol oynayacağını söyledi. İngilizce konuşan Haşimi, "Belki (Akhundzada'nın) yardımcısı 'başkan' rolünü oynayacak" dedi.

Taliban'ın dini liderinin üç yardımcısının olduğu belirtiliyor. Onlar, Molla Ömer'in oğlu Mevlevi Yakub, Hakkani ağının lideri Sirajuddin Hakkani ve Taliban'ın Doha'daki siyasi ofisine başkanlık eden ve grubun kurucu üyelerinden Abdul Ghani Baradar.

Haşimi'nin ana hatlarıyla belirttiği güç yapısının, 1996'dan 2001'e kadar Taliban'ın iktidarda olduğu Afganistan'ın yönetim yapısına benzerlik taşıdığı belirtiliyor.

"Afganistan nasıl yönetilecek?"

Taliban'ın Afganistan'ı nasıl yöneteceğine ilişkin pek çok meselenin henüz sonuçlanmadığını, ancak bu ülkede bir demokrasi olmayacağını belirten Haşimi, "Bizim ülkemizde temeli olmadığı için demokratik sistem de olmayacak. Afganistan'da ne tür bir siyasi sistem uygulamamız gerektiğini tartışmayacağız çünkü açık. Bu şeriat kanunudur” diye konuştu.

Bu hafta içinde yönetim konularının tartışılacağı Taliban liderliği toplantısına katılacağını söyleyen Haşimi, devrik Afgan hükümeti için savaşan asker ve pilotları işe alma konusunda, Taliban'ın kendi üyelerini ve katılmaya istekli hükümet askerlerini içerecek yeni bir ulusal güç kurmayı planladığını söyledi.

Türkiye'de eğitim almış Afgan askerlere çağrı

Türkiye'de eğitim almış askerlere çağrı yapacaklarını belirten Haşimi, “Çoğu Türkiye'de, Almanya'da ve İngiltere'de eğitim gördü. Bu yüzden yerlerine geri dönmeleri için onlarla konuşacağız. Elbette orduda bazı reformlar yapmak için bazı değişikliklerimiz olacak ama yine de onlara ihtiyacımız var ve onları bize katılmaya çağıracağız." diye konuştu.

Afgan hava limanlarında helikopter ve diğer uçaklara el koyduklarını belirten Haşimi, Taliban'ın pilotlara ihtiyacı olduğunu kaydetti: "Birçok pilotla temas halindeyiz. Onlardan gelip kardeşlerine, hükümetlerine katılmalarını istedik. Birçoğunu aradık"

Haşimi ayrıca Taliban'ın komşu ülkelerden kendi topraklarına inen uçakları iade etmelerini beklediğini söyledi. Hafta sonu 22 askeri uçak, 24 helikopter ve yüzlerce Afgan askeri Özbekistan'a kaçmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.