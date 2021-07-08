Taliban, Afganistan'ın İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nın kontrolünü ele geçirdi

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban’ın, ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nı ele geçirdiği bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Afgan yetkili, Taliban'ın Herat vilayetinin batısındaki İslam Kale geçiş noktasını kontrol altına aldığını belirtti.

Öte yandan İran medyası, İslam Kale Sınır Kapısı'nın Taliban tarafından ele geçirildiğini teyit ederek birçok Afgan askerinin kaçarak İran'a sığındığını bildirdi.

Taliban sözcülerinden Zabihullah Mücahid, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Taliban mensuplarının sınır kapısının bulunduğu noktada havaya ateş açarak kutlama yaptığı bir videoyu yayınlayarak, İslam Kale'de kontrolün ele geçirildiğini duyurdu.

İslam Kale Sınır Kapısı, Herat vilayetine 120 kilometre mesafede bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.