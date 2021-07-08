DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Taliban, Afganistan'ın İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nın kontrolünü ele geçirdi
Aşıda sıra hayvanlara geldi
'Uluslararası Türk Sinema Film Arşivi' tehlike altında
Akbank'tan müşteri bilgilerine ulaşıldığı iddialarına yanıt
Kulüpler Birliği'nden 'maçlara çıkmama' uyarısı
Gürcistan’dan ‘stratejik ittifak’ vurgusu
İtirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan eski tuğgeneral Serdar Atasoy gözaltına alındı
'Bankalar 3 yıllık TGA yönetimi politikaları hazırlayacak'
Biden'dan ''Afganistan'' açıklaması: 31 Ağustos'ta çekiliyoruz
Bakan Selçuk Eymir'de öğrencilerle bisiklet sürdü
Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kemer işlemeli mezar taşı tespit edildi
Kızını ve torunlarını öldürdüğü iddia edilen anneanne konuştu
Konyalı bisikletçiler tarlada kondisyon geliştirip şampiyonluğa ulaşıyor
TSKB'den sendikasyon kredisi açıklaması
Mehmet Aydın: 50 bin euro ve 3 Bitcoin ile 3 yıl geçindim

TIMETURK / DÜNYA / Taliban, Afganistan'ın İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nın kontrolünü ele geçirdi

Taliban, Afganistan'ın İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nın kontrolünü ele geçirdi

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban’ın, ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nı ele geçirdiği bildirildi.

29 Dakika Önce
2021-07-08 22:40:36
Taliban, Afganistan'ın İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nın kontrolünü ele geçirdi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Afgan yetkili, Taliban'ın Herat vilayetinin batısındaki İslam Kale geçiş noktasını kontrol altına aldığını belirtti.

Öte yandan İran medyası, İslam Kale Sınır Kapısı'nın Taliban tarafından ele geçirildiğini teyit ederek birçok Afgan askerinin kaçarak İran'a sığındığını bildirdi.

Taliban sözcülerinden Zabihullah Mücahid, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Taliban mensuplarının sınır kapısının bulunduğu noktada havaya ateş açarak kutlama yaptığı bir videoyu yayınlayarak, İslam Kale'de kontrolün ele geçirildiğini duyurdu.

İslam Kale Sınır Kapısı, Herat vilayetine 120 kilometre mesafede bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH