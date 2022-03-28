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Taliban, Afganistan'da BBC'nin televizyon programlarını yasakladı

Afganistan'da Taliban yönetimi, yerel televizyon kanallarına, uluslararası partnerlerinin içeriklerini yayımlamamaları talimatı verdi.

1 Saat Önce
2022-03-28 16:57:45
Taliban, Afganistan'da BBC'nin televizyon programlarını yasakladı

BBC; Afganistan'da Farsça, Peştuca ve Özbekçe dil servislerinin televizyon programlarını izleyen yaklaşık 6 milyon kişinin yasaktan etkileneceğini belirtti, Taliban'ın kararının "endişe verici bir gelişme" olduğunu kaydetti.

Afganistan'da uydu yayına erişimi olan nüfusun yüzde 20'si ise sadece BBC Farsça Servisi'nin televizyon programlarını izleyebilecek.

Taliban'ın kararı, radyo yayınlarını ve internet sitelerini kapsamıyor.

Voice of America (Amerika'nın Sesi), Deutsche Welle ve Çin merkezli China Global Television Network (CGTN) de, Afganistan'da artık televizyon programları izlenemeyen diğer uluslararası yayın kuruluşları.

BBC'den Taliban'a çağrı: Kararı geri alın

BBC Dünya Servisi Dil Bölümleri Yöneticisi Tarık Kafala, "belirsizlik ve karışıklıklarla" dolu bu dönemde Afganistan halkının tarafsız gazeteciliğe erişimi olmasının önemini vurguladı.

Tarık Kafala, "Taliban yönetiminin bu kararını bir an önce geri almasını ve Afganistan'daki yerel partnerlerimizin televizyon programlarımızı göstermesine izin vermesini talep ediyoruz" dedi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'den bildiren BBC muhabiri Secunder Kermani, Taliban yönetiminin basının eleştirel yayınlarına öncelikle "İslami değerlere" uygun olduğu takdirde izin verdiğini belirtti.

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