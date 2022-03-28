Taliban, Afganistan'da BBC'nin televizyon programlarını yasakladı

Afganistan'da Taliban yönetimi, yerel televizyon kanallarına, uluslararası partnerlerinin içeriklerini yayımlamamaları talimatı verdi.

BBC; Afganistan'da Farsça, Peştuca ve Özbekçe dil servislerinin televizyon programlarını izleyen yaklaşık 6 milyon kişinin yasaktan etkileneceğini belirtti, Taliban'ın kararının "endişe verici bir gelişme" olduğunu kaydetti.

Afganistan'da uydu yayına erişimi olan nüfusun yüzde 20'si ise sadece BBC Farsça Servisi'nin televizyon programlarını izleyebilecek.