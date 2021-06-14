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Taliban adım adım zafere yaklaşıyor

Ülke topraklarının yüzde 70’ini elinde tutan Taliban, adım adım zafere yaklaşıyor. Taliban güçleri bugün de bir ilçenin kontrolünü daha ele geçirdi. Son iki ayda Taliban’ın eline geçen ilçe sayısı 15’i geçti.

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14.06.2021 13:25:12
Taliban adım adım zafere yaklaşıyor

Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesinin kontrolü de Taliban'ın eline geçti.

Sar-i Pul il Şura Vekili Esedullah Hurram, basına yaptığını açıklamada, militanların dört koldan Sayyad ilçe merkezine saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırı sonucu ilçe merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçtiğini ifade eden Hurram, güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden geri çekildiğini belirtti.

Hurram, saldırının ardından çıkan çatışmada her iki tarafın da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada, Sayyad ilçe merkezine düzenlenen saldırı sonucu 45 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü iddia edildi.

En son iki gün önce, ülkenin batısındaki Gor vilayetinin Tulak ilçesinin kontrolü Taliban'ın eline geçmişti.

Son 2 ayda ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı da 15'i geçti.

BM verilerine göre, Taliban kent merkezleri dışarıda tutulduğunda dahi ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, ülke genelinde 407 ilçeden 90 ilçeyi merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadarındaki bazı beldeler halen Afgan güvenlik güçlerinin elinde yer alıyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de tamamen devlet kontrolünde bulunuyor.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında çekişme sürüyor, 407 ilçenin 250 kadarında çatışmalar devam ediyor.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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