Taliban adım adım zafere yaklaşıyor

Ülke topraklarının yüzde 70’ini elinde tutan Taliban, adım adım zafere yaklaşıyor. Taliban güçleri bugün de bir ilçenin kontrolünü daha ele geçirdi. Son iki ayda Taliban’ın eline geçen ilçe sayısı 15’i geçti.