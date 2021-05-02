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Taliban, ABD'yi 'karşı eylem' konusunda uyardı

Taliban, askerlerini ülkeden çekmemekle ilgili 2018 Doha Anlaşması'nı ihlal etmekle suçladığı ABD'ye 'karşı eylem' konusunda uyarıda bulundu.

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02.05.2021 09:25:28
Taliban, ABD'yi 'karşı eylem' konusunda uyardı

Taliban, askerlerini ülkeden çekmemekle ilgili 2018 Doha Anlaşması'nı ihlal etmekle suçladığı ABD'ye "karşı eylem" konusunda uyarıda bulundu.

Taliban'dan yapılan açıklamada, ABD'nin 1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan askerlerini çekmeyerek Doha Anlaşması'nı ihlal ettiği belirtildi.

Anlaşma ihlalinin ABD tarafından yapılmasının Taliban'ın eylem yolunu açtığı ifade edilen açıklamada, Taliban yöneticilerinin bu konuda alacağı kararın beklendiği ve ona göre hareket edileceği vurgulandı.

Katar'ın başkenti Doha'da aylarca süren görüşmelerin ardından Taliban ile ABD arasında 2018'de varılan anlaşmaya göre, tüm yabancı birliklerin 1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan ayrılması gerekiyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini açıklamıştı.

Kandahar Havalimanına saldırı

Öte yandan Afganistan'ın güneyinde ABD'nin askeri üssü bulunan Kandahar Havalimanına roketli saldırı düzenlendi.

Afganistan'daki ABD Birlikleri Sözcüsü Sonny Leggett, Kandahar Havalimanına roketli saldırı düzenlendiğini, saldırıda kimsenin zarar görmediğini söyledi.

Leggett, ABD birliklerinin Kandahar Havalimanına yapılan saldırıya karşılık verdiğini ve yine aynı havalimanına fırlatılmaya hazır bulunan birkaç roket mermisinin imha edildiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban, nisanda Kandahar Havalimanına saldırı düzenlemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan