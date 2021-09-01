Taliban: ABD ve müttefiklerine karşı zafer kazandık, işgalciler ders almalı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'daki son Amerikan askerlerinin de çekilmesinin ardından, ABD ve müttefiklerine karşı zafer kazandıklarını söyledi. Mücahid, ayrıca yaşananların tüm işgalciler için ders niteliğinde olduğunu belirtti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'daki son Amerikan askerlerinin de çekilmesinin ardından, ABD ve müttefiklerine karşı zafer kazandıklarını söyledi.

Zabihullah Mücahid, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nın kontrolünün Taliban'a geçmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Bu zafer tüm Afganlarındır" dedi.

Mücahid, ayrıca yaşananların tüm işgalciler için ders niteliğinde olduğunu belirtti.

Taliban Sözcüsü, ABD ve dünyadaki tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediklerini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise bugün (dün) itibarıyla Kabil'deki diplomatik faaliyetlerini askıya aldıklarını ve bu faaliyetleri Katar'ın başkenti Doha'dan yürüteceklerini söyledi.

Amerikalı yetkilililer, son olarak bir C-17 kargo uçağının günün ilk saatlerinde ABD Büyükelçisi ile birlikte havalandığını söyledi.

Yetkililer, Afganistan'da askeri misyonun tamamlandığını ancak ülkeden ayrılamayanlara yardım etmek için diplomatik misyonun devam edeceğini belirtti.

Kabil'den son Amerikan uçağının havalanmasının ardından Kabil'deki kutlamalarda silah sesleri de duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth McKenzie basın toplantısında, "Afganistan'dan çekilmemizin ve Amerikan vatandaşlarının tahliyesi için girişilen askeri misyonun tamamlandığını duyurmak için buradayım" dedi. McKenzie, ABD ve koalisyon güçlerinin uçaklarıyla 123 binden fazla sivilin tahliye edildiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise Afganistan'dan çekilmeyi "büyük bir askeri, diplomatik ve insani girişim" ve "ABD'nin şimdiye kadar gerçekleştirdiği en zorlu görevlerden biri" olarak nitelendirdi. Blinken, Afganistan'da kalan ve ayrılmak isteyen insanlar için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Blinken ayrıca Taliban yetkilileri ile birlikte çalışmayı deneyeceklerini fakat öncesinde Taliban'ın meşru bir yönetim sergilemesi gerektiğini söyledi. Geri çekilmenin ardından Taliban güçleri, havalimanında kalan Amerikan ordusuna ait ekipmanları da ele geçirdi. Çekilen bazı fotoğraflarda Taliban güçlerinin bu ekipmanları kullandığı da görüldü. Öte yandan Tümgeneral Chris Donahue, Afgan topraklarından ayrılan son ABD askeri olarak tarihe geçti. Son uçuş, iki hafta süren tahliye operasyonuna IŞİD-Horasan örgütünün düzenlediği iki saldırının ardından geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı. ABD öncülüğündeki NATO güçleri 11 Eylül saldırılarının ardından, 2001'de Afganistan'ı işgal etmiş ve 5 yıllık Taliban yönetimine son vermişti. Afganistan: 2001-2021 7 Ekim 2001: ABD öncülüğündeki koalisyon Afganistan'daki Taliban ve El-Kaide mevzilerini bombaladı. Kabil, Kandahar ve Celalabad şehirleri hedef alındı. Taliban, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i teslim etmeyi reddetti. 13 Kasım 2001: Afganistan'da Taliban rejimine karşı savaşan silahlı örgüt olan Kuzey İttifakı, Kabil'i ele geçirdi. 7 Şubat 2009: Dönemin ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan'a gönderilecek askeri birliklerin sayısını artırmayı onayladı. Böylelikle asker sayısı zirveye, 140 bin dolaylarına ulaştı. 28 Aralık 2014: NATO, Afganistan'daki muharebe operasyonlarını sonlandırdı. ABD binlerce askerini geri çekmeye başladı. Kalan askerler Afgan güvenlik güçlerini eğitmek ve desteklemek için kaldı. 29 Şubat 2020: ABD ve Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da barış anlaşması imzalandı. ABD ve NATO müteffikleri Taliban'ın anlaşmayı bozmaması durumunda 14 ay içerisinde Afganistan'ı terk etmeyi kabul etti. 13 Nisan 2021: ABD Başkanı Joe Biden tüm ABD birliklerinin 11 Eylül'de Afganistan'ı terk edeceklerini duyurdu. 16 Ağustos 2021: Bir aydan biraz daha uzun bir süre içinde, Taliban Kabil de dahil olmak üzere Afganistan'ın dört bir yanındaki kasaba ve şehirlerin kontrolünü ele geçirdi. Afgan güvenlik güçleri Taliban ilerleyişi karşısında çöktü. 31 Ağustos 2021: ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı. Kaynak: BBC Türkçe

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