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Taliban-ABD ilişkilerinde 'yeni sayfa' açıklaması
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TIMETURK / DÜNYA / Taliban-ABD ilişkilerinde 'yeni sayfa' açıklaması

Taliban-ABD ilişkilerinde 'yeni sayfa' açıklaması

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin 'Dışişleri Bakan Vekili' Emirhan Muttaki, ABD ile yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerde 'yeni bir sayfa açma' konusunun ele alındığını belirtti.

1 Saat Önce
2021-10-10 00:13:26
Taliban-ABD ilişkilerinde 'yeni sayfa' açıklaması

Taliban yetkilisi Muttaki, Al Jazeera televizyonuna Katar'ın başkenti Doha'da ABD ve Taliban yetkilileri arasında yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muttaki ABD ile ilişkilerde "yeni bir sayfa açma" konusunu görüştüklerini ve insani yardım konusuna öncelik verdiklerini kaydetti. ABD'nin Afganistan Merkez Bankası rezervlerine koyduğu engelin kaldırılmasını talep ettiklerini ifade eden Muttaki, ABD'nin Afganistan halkına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlayacağını açıkladı.

Muttaki ayrıca Taliban yetkililerinin Avrupa Birliği temsilcileriyle görüşeceği bilgisini de verdi. Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, üst düzey ABD ve Taliban yetkililerinin yapacağı görüşmelerde Doha Anlaşması'nı gözden geçireceğini kaydetmişti.

Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için isminin verilmesini istemeyen bir diğer yetkili de söz konusu görüşmelerde, terör konusunun da ele alınacağını söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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