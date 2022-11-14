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Taliban'a emir: Şeriat kanunları tam uygulansın

Taliban Lideri Heybetullah Ahundzade, Afganistan'da 'Şeriat kanunlarının' tam olarak uygulanmasını emretti.

4 Saat Önce
2022-11-14 17:17:43
Taliban'a emir: Şeriat kanunları tam uygulansın

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, dünkü Twitter paylaşımında, ülkenin en yüksek İslam hukuku yetkilisi sayılan Ahundzade'nin 'zorunlu' emrinin bir grup İslam hukukçusu ile yaptığı görüşmeden sonra bildirildiğini ifade etti.

Heybetullah Ahundzada'nın yargıçlara 'hırsızların, adam kaçıranların ve fitnecilerin dosyalarını incelemelerini ve şeriat yasasını uygulamalarını' söylediği aktarılıyor.

Taliban'ın geçen yıl Ağustos ayında iktidarı ele geçirmesinden bu yana hiç görüntülenmeyen Ahundzade, ülkeyi Kandahar'dan çıkardığı kararnamelerle yönetiyor.

Mücahid, Ahundzade'nin "Hırsızların, insan kaçıranların ve isyankarların dosyalarının dikkatle incelenmesi gerektiğini ve 'Bunlar Şeriat kanunları ve benim emirlerimdir, uyulması vaciptir" dediğini aktardı.

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