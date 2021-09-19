Taliban'a ait araca bombalı saldırı: 2 ölü
Taliban kontrolündeki Afganistan'ın doğusunda bulunan Celalabad kentinde Taliban aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
2021-09-19 17:39:36
Celalabad Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, kentteki 5. Bölge'de Taliban güçlerine ait bir araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi.
Görgü tanıkları ise saldırıda aralarında Taliban güçlerinin de bulunduğu 5'ten fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Dün de aynı kentte düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da iki gün içinde iki bombalı saldırı düzenlenmiş oldu.
AA
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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